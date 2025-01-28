Tüm Veriler Çin'de: DeepSeek Tuş Vuruşlarına Kadar Saklıyor

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki teknoloji şirketlerinin büyük bir kısmının gerek reklam gerek diğer konularda ne kadar çok veri topladığı artık herkes tarafından biliniyor ancak DeepSeek’in gizlilik politikası, Meta ve Google’ı bile arattıracak kadar veri topladığını gösteriyor.

DeepSeek, birkaç gün içinde dünyanın en çok konuşulan yapay zeka girişimi hâline geldi. DeepSeek-R1 ile inanılmaz bir çıkış yapan girişimin bu kadar gündem olmasının temel nedeni ise daha uygun maliyetle OpenAI gibi büyük yapay zeka şirketlerinin modellerinden daha iyi sonuçlar vermesi oldu.

Modeli çalıştırmak, OpenAI gibi şirketlerin modellerine kıyasla daha ucuz olabilir ancak asıl maliyet gerçek paradan ziyade gizliliğiniz ve güvenliğiniz olabilir.

DeepSeek Tuş Vuruşlarına Kadar Birçok Veriyi Tutuyor

DeepSeek’in gizlilik politikasında “Sizden topladığımız kişisel bilgiler, yaşadığınız ülkenin dışında bulunan bir sunucuda saklanabilir. Topladığımız bilgileri Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan güvenli sunucularda saklıyoruz” ifadesi yer alıyor.

Şirket, kullanıcı verilerini paylaşması ile ilgili bölümde söz konusu verileri yürürlükteki yasalara, yasal süreçlere veya hükûmet taleplerine uymak için paylaşabileceğini belirtiyor. DeepSeek’in Çin merkezli bir girişim olduğu için verilerin Çin’de bulunan sunucularda saklanması kullanıcıları şaşırtmayacaktır.

Kullanıcıları asıl şaşırtacak nokta, topladığı verilerin kapsamı. DeepSeek sadece metin ya da ses girişi, komut istemleri, yüklenen dosyalar, sohbet geçmişi ya da DeepSeek’e sağlanan içerikleri tutmakla sınırlı kalmıyor.

Bunların yanı sıra işletim sistemi, cihaz modeli, tuş vuruş biçimi, IP adresi ve sistem dili de dahil olmak üzere birçok bilgi topluyor. Meta ve Google gibi en çok veri toplayan şirketler de benzer verileri topluyor ama hiçbirinin gizlilik politikasında tuş vuruşlarına dair bir bölüm bulunmuyor.

DeepSeek, gizlilik politikasında kullanıcı bilgilerini gizlilik politikasında belirtilen diğer amaçlar için gerekli olduğu sürece saklandığını ifade ediyor.

DeepSeek, Güvenlik Konusunda Sessizliğini Koruyor

Şirket, gizlilik politikasında toplanan verilerin Çin'deki güvenli sunucularında saklandığını belirtse de sunucu güvenliği hakkında hiçbir ayrıntı paylaşmıyor. Veriler nasıl saklanıyor, izinsiz erişimin önüne geçmek için alınmış bir güvenlik önlemi olup olmadığı da dair olmak üzere güvenlikle ilgili hiçbir önemli soru cevaplanmıyor.