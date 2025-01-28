Bilim insanlarına göre yapay zeka kritik bir aşamayı geçti ve kendini artık kopyalayabiliyor. Yeni gerçekleştirilen bir çalışmada Çin'den araştırmacılar iki popüler büyük dil modelinin kendini kopyalayabildiğini ortaya çıkardı.

Yapay zekanın insan müdahalesi olmadan başarılı bir şekilde kendini kopyalayabilmesi, yapay zekanın çok yakında gerçek insanları aratmamaya başlayacağının önemli bir göstergesi olarak görülüyor.

Meta ve Alibaba'nın Büyük Dil Modelleri Kullanıldı

Fudan Üniversitesinden araştırmacılar, kendi kendini kopyalayan bir yapay zekanın kontrol dışı bir şekilde çoğalıp çoğalmayacağını belirlemek üzere Meta ile Alibaba'dan büyük dil modelleri kullandı. Araştırmacılar, bu çalışmada Meta'nın Llama31-70B-Instruct modelini ve Alibaba'nın Qwen2.5-72B-Instruct modelini kullandı.

Bunların gelişmiş modellerden daha az güçlü olduğu ancak her ikisinin de yaygın olarak kullanıldığı belirtildi. İki yapay zeka modeli, yapılan çeşitli denemelerde çoğunlukla kendilerinin ayrı ve işlevsel kopyalarını oluşturmayı başardı. Bu da yapay zekanın insan faktörünü ortadan kaldırma potansiyelinin olabileceğine işaret ediyor.

Çalışma henüz hakem kontrolünden geçmedi. Bu süreçte sonuçların bir kısmı yeniden ele alınabilir. Araştırmacılara göre yapay zeka eksik dosyalar veya yazılım çakışmaları gibi engelleri aşmaya çalışırken birçok beklenmedik davranış gösterdi.

Kontrolsüz Kopyalamanın Önüne Geçmek Gerekiyor

Araştırma ekibi, elde edilen sonuçlara vurgu yaparak mevcut yapay zeka sistemlerinin zaten kendi kendini kopyalama yeteneğine sahip olduğunu ve bu özelliği faaliyet sürdürmeyi garantilemek için kullanabileceğine de işaret etti.

Araştırmacılar, yapay zekanın kontrolsüz bir şekilde kendini kopyalamasının önüne geçecek kurallar için uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekti.