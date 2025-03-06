TikTok Gibi Daha Bir Sürü Uygulama DeepSeek Yüzünden Yasaklanabilir

Son yıllarda yapay zeka dünyası deyim yerindeyse harıl harıl kaynıyor. OpenAI'ın ChatGPT ile başlattığı yarış, Google, Meta ve diğer devlerin de sahaya inmesiyle iyice kızıştı. Ancak son zamanlarda tüm dengeleri sarsabilecek yeni bir oyuncu sahneye çıktı: DeepSeek.

Çin menşeli bu yeni yapay zeka uygulaması, hem özellikleri hem de arkasında yarattığı tartışmalarla adından sıkça söz ettirmeye başladı. Özellikle de Silikon Vadisi'nden çıkma şirketler gibi dev yatırımlar yapmadan bu kadar başarılı olması yüzünden başı belaya girdi. DeepSeek öyle başarılı oldu ki Apple'ın App Store'unde zirveyi kazanmakla kalmadı, en popüler yapay zeka botu ChatGPT'nin bile önüne geçti.

Şirketin iddiasına göre DeepSeek, rakiplerine kıyasla çok daha az güçlü çiplerle çalışıyor ve eğitim maliyeti yalnızca 6 milyon dolar civarında. Ancak işin içine siyaset ve ulusal güvenlik kaygıları girince, işler biraz karışıyor. Amerikan hükümeti, Çin menşeli bu teknolojinin bir güvenlik tehdidi olabileceğini düşünüyor.

TikTok'un Ardından DeepSeek de Yasaklanabilir

Amerika'nın kaygıları her geçen gün büyüyor. Hatta bu kaygılar öyle büyük ki DeepSeek'in TikTok'un yaşadığı yasak dalgasına benzer bir süreçle karşı karşıya kalabileceği ihtimalini gündeme düşürüyor.

ABD'de geliştirilen AI projeleri için büyük bir bütçe ayrılmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump döneminde duyurulan 500 milyar dolarlık 'Stargate' projesi de bunlardan biri.

İş böyleyken Çin'den bir rakibin önünün kesilmesi için çabalara girmeleri anlaşılabilir bir durum olarak öne çıkıyor.

Amerikan yetkilileri, DeepSeek'in sadece bireysel kullanıcı verilerini değil, büyük şirketlerin gizli belgelerini ve hatta devlet sırlarını bile elde edebileceği ihtimalinden endişe ediyor.

Çin Hükümeti Sohbetlere Erişebiliyor

DeepSeek'in kullanıcı sözleşmesini dikkatlice incelediğinizde, "uygulama metin ve ses girişlerinizi, yüklediğiniz dosyaları, geri bildirimlerinizi ve sohbet geçmişinizi saklayabilir" gibi ifadeler yer alıyor.

Bu yapay zeka botunu kullandığınız zaman içindeki veriler Çin merkezli sunucularda tutuluyor—bu detay açıkça belirtiliyor ve gerektiği zaman kamu otoriteleri ile paylaşılma ihtimali olduğuna da vurgu yapılıyor.

Bu verilerin Çin merkezli sunucularda tutulması ve gerektiğinde 'kamu otoriteleriyle paylaşılabileceği' belirtiliyor.

İşte tam da bu noktada, DeepSeek'in ne kadar güvenilir olduğu tartışma konusu haline geliyor. Hatırlarsanız, benzer endişeler TikTok için de gündeme gelmiş ve ABD hükümeti TikTok'un ya yasaklanması ya da bir Amerikan şirketine satılması gerektiğini savunmuştu.

DeepSeek çıktığı günden bu yana gündemden düşmedi. Sizce başarılı olmayı sürdürecek mi yoksa yeni bir yasak dalgasının bayrak taşıyanı olarak diğer uygulamaların da kapanmasına mı sebep olacak? Yorumlarda tartışalım.