Opera, Diğer Tarayıcıları Gölgede Bırakacak Bir İlke İmza Atıyor

Opera, tarayıcı dünyasını tamamen değiştirmek üzere attığı adımla Agentic AI'ı tanıttı. Artık internette gezinme deneyimi bambaşka bir hal alacak. Kendi kendine açılan sekmeler, kontrol etmek için sürekli aynı sitelere giriş yapmalar; bunlar artık yapay zekanın işi olacak ve size de kalan zamanı başka işlerle değerlendirmek düşecek.

Opera, yeni Agentic AI destekli 'Browser Operator' özelliğini tanıttı. Bu özellik sıradan bir yapay zeka değil. Yani sadece size önerilerde bulunan ya da bir makale özetleyen klasik bir chatbot'tan bahsetmiyoruz. Bu gerçek bir AI asistanı. Sürekli tekrar eden işleri sizin adınıza yapabiliyor. Örnek vermek gerekirse:

Sizin için online mağazalara girip en uygun fiyatları ve kampanyaları takip ediyor.

Haber kaynaklarını ve sosyal medya akışlarını tarayıp size anlatıyor.

Sizin için rezervazyon yapıyor ve bilet satın alıyor.

Formları otomatik olarak dolduruyor.

Kısacası internette zaman kaybettiren birçok şeyi otomatikleştirerek size zaman kazandırıyor.

Google Chrome'un Kullanıcılarını Etkilemeye Yeter Mi?

Biraz da sektörün genel durumuna bakarsak yapay zekanın son yıllarda her yer olduğunu görebiliriz. Sohbet botları, içerik üretimi, görsel oluşturmaya kadar her şey yapay zeka ile oluyordu ama tarayıcılar şimdiuye kadar bu trendin gerisinde kalmıştı. Bing her ne kadar sohbet asistanı ve AI destekli arama motoru sunsa da pek devrim yapamadı.

Bing, AI destekli arama motoru ve sohbet asistanı ekledi ama bu, tarayıcı seviyesinde devrim yaratmadı. Chrome ise Google'ın Gemini AI'ını eklemeye çalışıyor ama o da henüz büyük bir fark yaratabilmiş değil. İşte tam da bu noktada Opera devreye girerek ilk yerel AI ajanını sunan tarayıcı oldu.

Ancak bir gerçek var: İnsanlar alışkanlıklarını kolay kolay değiştirmez. Yani Chrome ve Edge gibi devler karşısında Opera'nın işi zor. Şu an dünya genelinde tarayıcı pazarında Chrome %60'ın üzerinde bir paya sahip. Opera ise %3 civarında.

Yine de yoğun çalışanlar, içerik üreticileri, alışveriş tutkunları ve haber takipçileri için oldukça kullanışlı olacak bu sistemin başarılı olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Eğer Opera bu özelliğin faydalarını yeterince anlatıp tanıtabilirse ve influencer'ların bu sistem hakkında konuşmasını sağlarsa adını duyurabilir ve sıçrama yapabilir. Ama bunun olup olmayacağını zaman gösterecek.

Opera Agentic AI Nasıl Çalışıyor?

Geleneksel yapay zeka sistemleri genellikle bulut tabanlı çalışır. Yani siz bir komut verdiğinizde, tarayıcı bu veriyi alır, sunuculara gönderir, AI modeli işleyip sonucu geri yollar.

Ancak Opera'nın Browser Operator'ü bu süreci yerel olarak, yani cihazınızda yapıyor. Yani çok daha hızlı bir sistemden bahsediyoruz.

Ekstra bekleme süresi yok, her bilgi anında işleniyor ve cihazınızda güvenli bir konumda duruyor. Ayrıca daha akıllı; web sayfalarının kod yapısını analiz ederek, ekran görüntüsü almadan doğrudan sayfanın içeriğiyle etkileşime giriyor.