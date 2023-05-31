Dell ve NVIDIA'dan Yeni Üretken Yapay Zeka Projesi!

Dell Technologies ve NVIDIA, işletmelerin daha iyi müşteri hizmetleri, pazar istihbaratı, kurumsal arama gibi yetenekleri sunabilmeleri için yerinde üretken yapay zekâ modelleri oluşturmalarını ve kullanmalarını kolaylaştıracak Project Helix adlı ortak bir proje duyurdu.

Bu proje, işletmelerin kendi verilerini kullanarak üretken yapay zekâyı sorumlu ve doğru bir şekilde daha kolay dağıtmalarına yardımcı olan kapsamlı bir plan içeriyor.

Yerinde Üretken Yapay Zekâ Planı

Project Helix, altyapı sağlama, modelleme, eğitim, ince ayar, uygulama geliştirme ve kullanımdan, çıkarım yapma ve sonuçları düzenlemeye kadar tüm üretken yapay zekâ yaşam döngüsünü destekleyecek. Dell onaylı tasarımlarla müşteriler, Dell sunucu ve depolama yazılımlarının kurumsal özelliklerini, Dell CloudIQ yazılımı üzerinden izlenebilirlik elde ederek kullanabiliyor.

PowerEdge XE9680 ve PowerEdge R760xa gibi Dell PowerEdge sunucuları, üretken yapay zekâ eğitimi ve yapay zekâ çıkarımında kullanılmak üzere optimize edildi. NVIDIA® H100 Tensor Core GPU'lar ve NVIDIA Networking'e sahip Dell sunucular, bu iş yüklerine yönelik altyapının omurgasını oluşturuyor. Müşteriler bu altyapıyı, Dell PowerScale ve Dell ECS Enterprise Object Storage da dâhil olmak üzere esnek ve ölçeklenebilir yapılandırılmamış veri depolamayla birlikte kullanabiliyor.

TECHnalysis Research Başkanı ve Baş Analisti Bob O’Donnell, "Dell Technologies ve NVIDIA, güvenilir markaların donanım ve yazılım çözümlerini bir araya getirerek şirketlere, sahip oldukları kendilerine özgü varlıklardan yararlanabilecek ve güçlü, özelleştirilmiş araçlar oluşturabilecek yapay zekâ destekli modeller oluşturma ve bunları geliştirme konusunda iyi bir başlangıç sunuyor." dedi.

Kullanıma Sunulma Tarihi

Project Helix’e yönelik Dell onaylı tasarımlar, Temmuz 2023'ten itibaren geleneksel kanallar aracılığıyla ve APEX esnek kullanım seçenekleriyle kullanıma sunulacak.