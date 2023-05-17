Dell, Yeni Dizüstü Bilgisayarı ve İleri Teknoloji Monitörlerini Tanıttı!

Dell Technologies, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun ürünler sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda, en yüksek performanslı 13 inç dizüstü bilgisayarı XPS 13 Plus'ı piyasaya sürdü.

XPS 13 Plus

Yeni XPS 13 Plus, hafif iş yüklerinin yerine getirilmesi ve çoklu görevlerin kolaylıkla yapılmasını sağlayan gücüyle kendi sınıfının üzerinde performans gösteriyor. Hareket hâlindeki yaratıcı kullanıcılar için ideal bir çözüm olarak nitelendirilen XPS 13 Plus, en son 13. Nesil Intel Core işlemcilerle birlikte piyasaya sunuluyor.

Dell UltraSharp 32 6K Monitör

Dell Technologies, diğer yeni ürünlerini de duyurdu. IPS Black teknolojisine sahip dünyanın ilk 6K monitörü olan Dell UltraSharp 32 6K Monitör (U3224KBA), tam bir üretkenlik oyuncusu olarak nitelendiriliyor. Monitör, çarpıcı 6K çözünürlükte olağanüstü ayrıntılar, keskinlik ve renk doğruluğunu bir araya getiriyor.

VESA Display HDR 600'ü, dahili 4K HDR web kamerasıyla akıllı iş birliğini ve 140 W'a kadar güç sağlayan ThunderboltTM 4 bağlantısını bir araya getiren Dell UltraSharp 32 6K, her pikselin önem arz ettiği grafik tasarımcılar, mühendisler ve veri bilimciler gibi detay odaklı profesyoneller için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Dell UltraSharp 38 Kavisli USB-C Hub Monitör

Dell UltraSharp 38 Kavisli USB-C Hub Monitör (U3824DW) ise IPS Black teknolojisine sahip dünyanın ilk 37,5 inç WQHD + monitörü olarak piyasaya sunuluyor. Karmaşık görevleri, yaratıcı çalışmaları ve ayrıntılı analizleri yürütmek için ideal olan bu WQHD + monitöre, 90 W'a kadar güç dağıtımı sağlayan geniş bağlantı seçenekleri, kesintisiz ethernet bağlantısı ve diğer birçok haricî cihaza bağlanmak için hızlı erişim bağlantı noktaları sayesinde üretkenlik daha kolay hâle geliyor.

Kullanıcılar, dâhilî KVM, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture özellikleriyle iki bilgisayarı aynı anda birbirine bağlayabiliyor ve bağlı iki bilgisayarı tek bir klavye ve fareyle kontrol edebiliyor. Her iki monitör de renk doğruluğunu korurken, zararlı mavi ışık emisyonlarını azaltan ComfortView Plus sayesinde göz konforunun optimize edilmesini sağlıyor.

Ürünler Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Dell Technologies, XPS 13 Plus'ı Haziran 2023'te, Dell UltraSharp 32 6K Monitör (U3224KBA) ve Dell UltraSharp 38 Kavisli USB-C Hub Monitör'ü (U3824DW) ise Ekim 2023'te Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacak.