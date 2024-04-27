Mars Express, Mars Örümceklerini Görüntüledi!

Avrupa Uzay Ajansı'nın Mars Express aracı Mars'ta bulunan örümceklerin görüntülerini yakaladı. Görüntüleri yakalanan Mars "örümcekleri", Dünya'da gördüğümüz örümceklere benzeseler de tam olarak beklediğiniz şey değiller.

Bunun yerine Mars örümcekleri aslında 45 metre ile bir kilometre arasında değişen genişlikteki karanlık noktalarını temsil ediyor ve bu noktalar, ilkbaharda Mars yüzeyinden gaz patlamasıyla ortaya çıkmaya başlamış ve beraberinde yüzeyin altından karanlık materyaller getirmiş durumdalar. Bu lekeler Mars'ta doğrudan göze çarpıyor ve bakıldığında harabe gibi göründüğü için böyle adlandırılıyor.

Mars Örümcekleri Nasıl Görünüyor?

Avrupa Uzay Ajansı bu hafta Mars'taki 'örümceklerin' akıldan çıkmayan görüntüsünü paylaşarak Kızıl Gezegen'in yüzeyinin mevsimlerle birlikte nasıl değiştiğini gözler önüne serdi.

Avrupa Uzay Ajansı, örümceklerin yüksek tepeler ve geniş platolar boyunca sürünüyor gibi göründüğünü ancak aslında hiç hareket etmediklerini de belirtiyor. Yine de görüntüye baktığınızda yanılgıya düşebilirsiniz.

Inca City ve yukarıda bahsi geçen örümcekler ilk olarak 1972 yılında NASA'nın Mariner 9 sondası tarafından tespit edilmişti. O zamandan bu yana Mars Express, Yüksek Çözünürlüklü Stereo Kamerası sayesinde bölgenin yüksek çözünürlüklü görüntülerini yakaladı. Avrupa Uzay Ajansı, Inca City'nin nasıl oluştuğundan emin olunmadığını ancak Mars'a insanlı bir görev gönderebildiğimizde daha derinlemesine keşfetmek isteyeceğimiz bir yer olmaya devam ettiğini belirtiyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.