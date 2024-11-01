Doğalgaz Faturalarında Yeni Dönem: Kademeli Fiyat Tarifesi Geliyor!

Doğalgaz faturalarına zam gelip gelmeyeceği merak edilirken önemli bir gelişme yaşandı. Faturalarda kademeli fiyatlandırma sistemine geçileceği açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kademeli fiyatlandırmaya dair önemli bilgiler paylaştı.

Doğalgaz Faturalarında Kademeli Fiyatlandırma Dönemi Başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, enerjide sübvansiyonların ihtiyacı olanlara yapılabilmesi için önümüzdeki yıl içerisinde elektrikte olacağı gibi doğalgazda da kademeli bir fiyatlandırma uygulanacağını söyledi.

Bakan Bayraktar, "Doğalgazda da elektrikte olduğu gibi 2025 şubat ayında kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz ama doğalgazda farklı durumlar da var" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Mesela memleketi Erzurum gibi soğuk bir yer olan normal bir vatandaş belki 1200 metreküp tüketiyor, Antalya'da bu tüketim 600 metreküpe düşüyor. Burada iller bazında bir çalışma olacak. Doğalgaz biraz daha komplike ama orada da kademeli fiyatlandırmaya geçmek istiyoruz."

Elektrik ve Doğal Gaza Zam Gelecek mi?

Bakan Bayraktar, geçtiğimiz ay içerisinde yaptığı açıklamada "Önümüzdeki 3 ay boyunca elektrik ve doğal gaz fiyatlarında herhangi bir artış öngörmüyoruz. Bu süreçte enerji fiyatları sabit tutulacak" ifadelerini kullanmıştı.

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