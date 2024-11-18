Türkiye'nin yerli otomobili Togg, bir süredir yollarda ve pazar payı her geçen gün biraz daha artıyor. Ancak ülkemizdeki otomotiv tarihine Togg'dan daha fazla damga vuran bir araç varsa o da TOFAŞ'ın 1981-2010 arası ürettiği Doğan, Şahin ve Kar­tal'dan oluşan Kuş Serisi'dir. Şimdi ise bu efsanevi araçları üreten fabrika yeniden üretime başlıyor. İşte detaylar!

Doğan, Şahin ve Kartal’ı Üreten Fabrika Yeniden Üretime Başlıyor

Tofaş'ın ikonikleşen Kuş Serisi, 1981’den 2010 yılına ka­dar Koç Holding-Fiat ortaklığıy­la üretildi. Ancak bu araçları üreten tek fabrika ülkemizde değildi. Başta Azerbaycan ve Mısır olmak üzere pek çok farklı ülkeye satılan bu otomobillerin talebini karşılamak için farklı ülkelerde de üretim yapıldı.

Ortadoğu’nun ilk otomobil üreticisi olan Mısır'daki El Nasr Au­tomotive Manufacturing Com­pany (NASCO), da bu üretim yerlerinden biriydi. 1991'de önce Şa­hin, ardından da Doğan ve Kar­tal üretimi yapmaya başlayan fabrika, kapandığı 2009 yılına kadar üretime devam etti. Ne yazık ki ekonomik koşullar nedeniyle 2009'da son Kartal'ını üretim kepek kapattı.

Dunya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre şimdi ise bu fabrika geri dönüyor. Mısır Başbaka­nı Mostafa Madbouli tarafından yapılan açıklamaya göre fabrika restore edilecek ve modern ekipmanlarla donatılacak. Ancak bu ülkemizde hala çok sayıda tutkunu bulunan Doğan, Şahin ve Kartal'ın üretileceği anlamına gelmiyor.

Hatta planlar arasında ilk etapta otomobil hiç yok. İlk etapta otobüs üretecek olan El Nasr Au­tomotive Manufacturing Com­pany, daha sonra ise tıpkı ülkemizde Togg ile yapıldığı gibi yerli elektrikli araba üretmek için harekete geçecek. TOFAŞ tutkunlarının ise Afrika'daki lisanssız üretim araçları almak istemiyorlarsa eski modellerle yetinmek ya da bu "sevdadan" vazgeçmek dışında bir şansları yok.