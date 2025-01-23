Doom Oyunlarını Ucuza Satın Alma Fırsatı! Bu Kampanyayı Kaçırmayın

Popüler dijital mağaza Steam, Doom oyunlarını henüz oynamayan oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuyor. Başlatılan kampanya kapsamında Doom Eternal, Doom, Doom 3 ve daha pek çok yapım yer alıyor.

id Software tarafından geliştirilen Doom Eternal'ın standart sürümü %75 oranında indirime girdi. 88 Metacritic puanı ile dikkat çeken oyunun fiyatı 23,99 dolardan 5,99 dolara düştü. Grafikleri, atmosferi ve yüksek aksiyon düzeyiyle öne çıkan oyun 2020'de satışa sunuldu.

2016 yılında piyasaya sürülen Doom ise %80 oranında indirime girdi. 85 Metacritic puanına sahip oyunun fiyatı 11,99 dolardan 2,39 dolara düştü. Oldukça fiyata Doom oyunlarını satın alma fırsatı sunan kampanya 30 Ocak tarihinde sona erecek. İndirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İndirime Giren Doom Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı DOOM Eternal 23,99 dolar 5,99 dolar %75 Doom 11,99 dolar 2,39 dolar %80 DOOM VFR 8,99 dolar 2,24 dolar %75 Doom 64 2,99 dolar 1,19 dolar %60 Doom 3 5,99 dolar 2,39 dolar %60 DOOM + DOOM II 6,99 2,79 dolar %60 DOOM Anthology 69,95 dolar 17,32 dolar %75

Doom serisinde en sevdiğiniz oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.