GTA 6'dan Önce GTA: Vice City Nextgen Edition Geliyor!

Grand Theft Auto VI olarak da bilinen GTA 6 uzun bir süredir merak içerisinde beklenirken önemli bir gelişme yaşandı. GTA Vice City oyununun GTA 4 grafikleriyle oynanmasını sağlayacak GTA Vice City: Next-Gen Edition'ın çıkış tarihi belli oldu.

2002 yılında piyasaya sürülen GTA Vice City dönemin en popüler oyunlarından biri olmayı başarmıştı. Yıllar geçmesine rağmen hâlâ oynanmaya devam edilen GTA Vice City'nin yenilenmiş grafikle sahip sürümü Grand Theft Auto: Vice City - The Definitive Edition 2023'te sunulmuştu ancak eleştirilere maruz kalmıştı.

Bu başarısız sürümün ardından hayran yapımı GTA Vice City: Next-Gen Edition geliştirilmeye başlanmıştı. Hayran yapımı proje olan bu sürüm GTA 4'ün oyun motoru ile GTA Vice City'nin tamamını yenileyecek. Böylece daha kaliteli grafikler ile orijinal oyun deneyimi elde edilebilecek.

Söz konusu sürümde tüm hikâye görevleri, koleksiyon ögeleri, müzikler ve daha fazlası yer alacak. Peki, GTA Vice City: Next-Gen Edition ne zaman çıkacak?

GTA Vice City: Next-Gen Edition'ın Çıkış Tarihi

Uzun bir süredir geliştirme aşamasında olan GTA Vice City: Next-Gen Edition 25 Ocak 2025 tarihinde çıkacak. Ücretsiz olarak sunulacak sürüm İngilizce dilinde oynanabilecek.

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