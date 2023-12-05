Dragon Age: Dreadwolf İçin Yeni Fragman Yayımlandı: Etkileyici Görünüyor!

Oyun sektörünün en önemli şirketlerinden biri olan BioWare'in üzerinde çalıştığı Dragon Age: Dreadwolf için yeni fragman paylaşıldı. Etkileyici görünen tanıtım videosu, kısa sürede yoğun ilgiyle karşı karşıya kaldı.

Dragon Age: Dreadwolf Fragmanı Nasıl İzlenir?

En iyi RPG oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Dragon Age: Dreadwolf isimli yapımın yeni tanıtım videosu oyuncular ile buluştu. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyunun fragmanı, heyecan seviyesini artırmayı başardı.

Dragon Age'in resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan video 48 saniye uzunluğunda. Kısa süre içerisinde 235 binden fazla görüntülenme sayısına ulaşan fragman, oyundaki Antiva, Rivain ve Anderfels isimli bölgelere odaklanıyor.

Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım edebilecek oyunun tanıtım videosunda 2024 yılının yaz mevsimine işaret edildi. Bu tarihin tam olarak ne anlama geldiği henüz bilinmiyor. Dolayısıyla bu tarihte oyun piyasaya sürülebilir veya daha fazla detay paylaşılabilir.

Karakter özelleştirme imkânı sunacak oyunda yeni bir lidere ihtiyaç duyan Thedas dünyasına adım atacağız. Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen oyun PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına çıkacak. PC sürümünün Epic Games Store ve Steam üzerinden satışa sunulması bekleniyor.

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