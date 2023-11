Geçmişten Bugüne Dragon Age Serisi

BioWare ve Electronic Arts’ın imzasını taşıyan bir seri olan Dragon Age, günümüzde tekrar konuşulur oldu. Son oyununun üzerinden yaklaşık 10 sene geçen serinin dördüncü oyununun geliştiriliyor olduğu ile alakalı dedikodular dönüyor. Dragon Age serisine aşina olan oyuncular bune elbette sevindiler. Dragon Age oyunlarına yabancı olanlar da serinin eski oyunlarını araştırıyor.

Eğer siz de Dragon Age serisine yeni başlayacaksanız bu yazımız işinize yarayabilir. En iyi RPG’lerden biri olan Dragon Age oyunları size uzun soluklu bir oyun deneyimi vadediyor.

Üç ana oyundan ve bir duyurulacak yapımdan oluşan Dragon Age serisi şu şekildedir:

Dragon Age Serisi Ana Oyunları

Dragon Age: Origins (2009)

Dragon Age II (2011)

Dragon Age: Inquisition (2014)

Dragon Age: Dreadwolf (Duyurulacak)

BioWare tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Dragon Age: Origins oldukça büyük bir etki yaratmıştı. BioWare, RPG türünde oldukça hatrı sayılır bir firma. Neverwinter Nights, Baldur’s Gate 1 & 2, Star Wars: Knights Of The Old Republic ve Mass Effect serisini yapan bir firma olan BioWare Dragon Age: Origins ile kendini bir kez daha kanıtladı.

Oyunculara açık dünyada rol yapma imkanı sunan Dragon Age: Origins, hikayesi, karakterleri ve oynanışı ile akıllarımızda kalan bir yapım oldu. RPG severlerin muhakkak oynaması gereken bir yapım olan Dragon Age: Origins biraz eskise de hala oynanabilir durumda.

Çıkışından 1 yıl sonra Dragon Age: Origins – Awakening isminde bir genişleme paketi yayınlandı. Bunun haricinde pek çok DLC Dragon Age: Origins için yayınlandı. Yayınlanan tüm DLC’ler daha sonra Dragon Age: Origins – Ultimate Edition ismiyle piyasaya sürüldü. Yayınlanmış DLC’lerin tamamı şu şekilde:

Dragon Age: Origins – The Stone Prisoner

Dragon Age: Origins – Warden's Keer

Dragon Age: Origins – Return to Ostagar

Dragon Age: Origins – Feastday gifts and pranks

Dragon Age: Origins – The Darkspawn Chronicles

Dragon Age: Origins – Leliana's Song

Dragon Age: Origins – The Golems of Amgarrak

Dragon Age: Origins – Witch Hunt

Dragon Age II (2011)

İlk oyundan 2 yıl sonra, 2011 yılında Dragon Age II piyasaya sürüldü. İlk oyunun izinden giden Dragon Age II yine sevilen bir oyun oldu. İlk oyunun iyi yaptığı her şeyi daha iyi yapan Dragon Age II iyi bir devam oyunu oldu.

İlk oyuna göre daha hızlı bir yapım olan Dragon Age II bekleneceği üzere grafiksel anlamda da gelişmiş bir yapımdı. Çıktığı sene dört tane DLC’ye de kavuşmuştu. Dragon Age II için yayınlanmış DLC’lerin tamamı şu şekilde:

Dragon Age II: The Exiled Prince

Dragon Age II: The Black Emporium

Dragon Age II: Legacy

Dragon Age II: Mark of the Assassin

Dragon Age: Inquisition (2014)

Serinin üçüncü oyunu olan Dragon Age: Inquisition her ne kadar iyi bir RPG olsa da maalesef ilk iki oyunun gölgesinde kaldı. Dragon Age: Inquisition oynamaya çalıştığınızda sistem sizi sürekli Origins’e yönlendiriyordu ve bu durum epey can sıkıcıydı. Oyunu sürekli Origins üzerinden oynamak pek çok kişi için epey can sıkıcı bir durumdu.

Bunun haricinde oyuncular genel olarak Dragon Age: Inquisition’ın yan görevlerini de pek beğenmedi. Altı boş ve manasız pek çok yan görev ile doldurulmuş olan oyun ortalama üzeri bir RPG deneyimi vadediyordu. Dragon Age serisini seven oyuncular elbette keyifle bu oyunu da oynadılar ancak Dragon Age: Inquisition çok daha iyi bir oyun olabilirdi.

Dragon Age: Inquisition çıkışını yaptıktan sonra üç DLC’ye de sahip oldu. DLC’ler şu şekilde:

Dragon Age: Inquisition – Jaws of Hakkon

Dragon Age: Inquisition – The Descent

Dragon Age: Inquisition – Trespasser

Daha sonra Dragon Age: Inquisition – Game of the Year Edition ile beraber bütün DLC’ler ve ana oyun tek bir paket altında toplandı.

2014 yılında çıkan Dragon Age: Inquisition’dan sonra bu seri ile alakalı çok uzun bir süre ses soluk çıkmadı. Dördüncü oyunu bekleyen pek çok kişi uzun yıllar boyunca yeni oyunun resmi duyurusunu bekledi ancak o duyuru henüz gelmedi.

Dragon Age: Dreadwolf (Duyurulacak)

Aradan yıllar geçti ve Dragon Age’in dördüncü oyununun isminin Dreadwolf olacağı kesinleşti gibi. "Joplin" kod adıyla geliştirilmeye başlanan bu oyun 2017 yılında iptal edildi. 2018 yılında "Morrison" kod adıyla yeniden başlatıldı. 2022 yılında ise oyunun adının Dragon Age: Dreadwolf olduğu ortaya çıktı.

Oyunla alakalı bildiğimiz şeyler bundan ibaret. Daha henüz oyun ile alakalı bir görsel, video ya da herhangi bir başka detay bulunmuyor. Görünen o ki uzun bir süre daha bekleyeceğiz.

Dragon Age serisi ve Dragon Age oyunları ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Dragon Age serisi sizce nereye doğru gidiyor? Yeni oyunu bekliyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.