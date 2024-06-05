DrDisrespect, Call of Duty Geliştiricilerine İsyan Etti: Hileler Tespit Edilemiyor!

En popüler YouTuber'lardan biri olan DrDisrespect, Ricochet anti hile çözümünün hilecileri tespit edememesi nedeniyle Call of Duty Warzone geliştiricine tepki gösterdi. YouTuber, yaptığı yayında Warzone'da kullanılan anti hile çözümünün işe yaramadığının altını çizdi.

Hileler, çevrim içi tabanlı oyunlarda uzun yıllardan beri büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Oyun deneyimini doğrudan önemli ölçüde olumsuz yönde etkileyen bu hile yazılımları oyuncuları çileden çıkarabiliyor.

Warzone'da Hilelerin Tespit Edilememesine Büyük Tepki

Yaptığı bir yayında bu konuyu ele alan DrDisrespect, Warzone'da tercih edilen Ricochet isimli anti hile çözümünü eleştirdi. YouTuber, bu anti hile çözümünün işe yaramadığı belirtti.

DrDisrespect, bu anti hile çözümünü geliştiren kişiler ile ilgili olarak "Bu adamların etrafı takım elbise ve kravatlarla çevrili ama beş ekranlı küçük bir LAN lokasyonu kurdular. Kendilerine Ricochet takımı adını verdiler ve Activision da buna inandı" ifadelerini kullandı.

Warzone'da hile sorunu uzun bir süredir mevcut. Activision, 2024 yılının mayıs ayında hile yazılımı geliştiricisi EngineOwning'e karşı büyük bir zafer kazandı. EngineOwning, bu davada 14 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

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