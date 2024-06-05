IKEA, Roblox'taki Mağazası İçin Çalışan Arıyor: Maaş Ücreti Şaşırtıyor!

Dünya genelinde çok popüler bir şirket olan IKEA, Roblox oyununu oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Şirket, sanal mağazada uzaktan çalışacak kişilere yüksek ücret ödeyecek.

IKEA, oldukça ilginç bir karar alarak Roblox'ta açacağı sanal mağaza için çalışan aramaya başladı. Şirket, bu iş ilanıyla ilgili aradığı kriterleri ve belirlediği maaş ücretini duyurdu.

IKEA'nın Roblox Mağazasında Nasıl Çalışılır?

IKEA, 24 Haziran tarihinde Roblox'ta sanal mağaza açacak. Bu sanal mağazada çalışacak kişilerin 18 yaş ve üzeri olması gerekiyor. Ayrıca bu kişilerin Birleşik Krallık ve İrlanda'da yaşıyor olması şartı mevcut.

İş başvurusunda bulunacak kişilerin bir anket doldurması ve güncel bir özgeçmiş göndermesi gerekiyor. Bunların yanı sıra video gönderme imkânı da mevcut. Başarılı olunması hâlinde başvuruyu yapan kişiler internet üzerinden iş görüşmesine davet edilecek.

IKEA'nın Roblox Mağazasında Ne Kadar Maaş Verilecek?

İsveçli şirketin sanal mağazasında çalışacak kişiler için belirlenen ücretin saatlik 13,15 sterlin olduğu açıklandı.

IKEA tarafından alınan bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Şirketin Roblox'taki sanal mağazasında çalışmak ister miydiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.