Call of Duty: Warzone PC İndir: Battle Royale oyunu! Ücretsiz (bedava) Call of Duty oyunu oynamak isteyenler için

Call of Duty: Warzone (İndir), PC’de ücretsiz Call of Duty oyunu oynama keyfi yaşatan özel sürüm. Call of Duty oynamanın ücretsiz yolu Warzone modunda battle royale’in ötesine geçin. Call of Duty: Modern Warfare’in bağımsız, ücretsiz oynanabilir deneyiminde birden fazla modda hayatta kalmak için her şeyinizi ortaya koyacağınız bir mücadelede arkadaşlarınızla takım olun. Gerçekçi grafik açıları ile oyuncuları aksiyon yüklü bir atmosfere götüren yapımda oyuncular birbirinden farklı silah modellerini de deneyimleme fırsatı buluyorlar. Birbirinden farklı savaş alanları ile gerilimi en üst seviyeye çıkaran başarılı oyun, milyonlara ulaşmaya devam ediyor.

Ücretsiz Call of Duty oyunu Call of Duty Warzone PC’ye indirip oynayabileceğiniz en iyi battle royale oyunlardan biri. Call of Duty: Modern Warfare oyununa sahip olmanız gerekmiyor; Call of Duty: Warzone herkes için ücretsiz indirilmeye açılmış, battle royale tutkunlarını buluşturan bir yapım. 150 oyuncunun bulunduğu savaş alanına dalıyor, ganimet bularak düşmanları saf dışı bırakmaya çalışıyorsunuz. Haritada keşfedilebilir özel görevleri tamamlarsanız ödül veriliyor.

Bedava Call of Duty oyunu Call of Duty Warzone PC, Battle Royale ve Plunder olmak üzere iki mod sunuyor. Plunder’da karşılaşma içi 1 milyon dolar kazanmak için yarışıyorsunuz. Hedefleri avlıyor, tedarik kutularını ele geçiriyor, önemli noktaları kontrol ediyor, teçhizatınızı geliştirmek için tedarik kutularını keşfediyor ve sözleşmeleri tamamlıyorsunuz.

Warzone, aksesuarlarla tamamlanan düzinelerce silah, oyun killstreak’ler, kara ve hava araçları (ATV, Tactical Rover, SUV, Cargo Truck, Helicopter) ve yenilikçi teke tek Gulag savaş modu ile ekrana kilitliyor.

Call of Duty: Warzone PC Oynanış Detayları

Battle Royale Oynamanın Yeni Bir Yolu: Warzone, ayakta kalan son takım olmak amacıyla arkadaşlarınızla beraber devasa bir çatışmanın ortasına inebileceğiniz bir battle royale deneyimi de sunuyor. Çatışmaya dalın, zırhınızı geliştirin ve kazanmak için savaşın.

Warzone, ayakta kalan son takım olmak amacıyla arkadaşlarınızla beraber devasa bir çatışmanın ortasına inebileceğiniz bir battle royale deneyimi de sunuyor. Çatışmaya dalın, zırhınızı geliştirin ve kazanmak için savaşın. Yeni Oyun Modu Plunder: Rakiplerinizi alt ederek, Sözleşmeler tamamlayarak ve nakit alabileceğiniz önemli konumları kontrol ederek nakit kazanın. Her Operatör sınırsız defa yeniden doğabilir, yani kazanma fırsatlarınız sonsuzdur. Takımınızı toplayın ve bu savaş alanı soygununu kazanmanın tüm yaratıcı yollarını keşfedin.

Rakiplerinizi alt ederek, Sözleşmeler tamamlayarak ve nakit alabileceğiniz önemli konumları kontrol ederek nakit kazanın. Her Operatör sınırsız defa yeniden doğabilir, yani kazanma fırsatlarınız sonsuzdur. Takımınızı toplayın ve bu savaş alanı soygununu kazanmanın tüm yaratıcı yollarını keşfedin. Daha Fazla Oynama Yöntemi: Ganimet, oyun içi Nakit, XP ve Silah XP'si gibi karşılaşma içi ödülleri anında kazanmak için savaş alanına dağılmış halde bulunan hediye, kasa ve nokta kontrolü hedefleri dahil Sözleşmeleri tamamlayın.

Ganimet, oyun içi Nakit, XP ve Silah XP'si gibi karşılaşma içi ödülleri anında kazanmak için savaş alanına dağılmış halde bulunan hediye, kasa ve nokta kontrolü hedefleri dahil Sözleşmeleri tamamlayın. Mücadeleye Geri Dönün: Battle royale'de ikinci bir şans kazanmanın yenilikçi bir yolu olarak mücadeleyi Gulag Showers'a taşıyın ve elenen bir başka düşmanla karşı karşıya gelin. Bir turdan oluşan teke tek karşılaşmanın kazananı savaşa geri konuşlandırılır.

Call of Duty: Warzone PC Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit veya Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i3-4340 veya AMD FX-6300

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670/NVIDIA GeForce GTX 1650 veya AMD Radeon HD 7950 - DirectX 12 uyumlu sistem

Bellek: 8GB RAM

Depolama: 175 GB boş alan

İnternet: Genişbant internet bağlantısı

Önerilen