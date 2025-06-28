Bu Şirket Tüm Rakiplerini Solladı! Dünyanın En Değerli Şirketleri Açıklandı

Dünyanın en değerli şirketleri resmen açıklandı. Yapay zekadan yarı iletken devlerine, bankalardan enerji devlerine kadar birçok sektörün lideri bu listede kendine yer buldu. Peki zirvede hangi firma var ve piyasa değeri tam olarak kaç milyar dolar? İşte en değerli şirketler...

Dünyanın En Değerli Şirketleri

Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada NVIDIA yer alıyor. Son yıllarda özellikle yapay zeka ve yarı iletken yatırımlarıyla öne çıkan şirket, 3.847 trilyon dolarlık piyasa değeriyle teknoloji devlerini geride bırakarak liderliği elinde tutuyor. İkinci sırada ise 3.686 trilyon dolarla Microsoft bulunuyor.

Microsoft’u 3.003 trilyon dolarlık değeriyle Apple takip ederken, listenin devamında 2.370 trilyon dolarla Amazon, 2.157 trilyon dolarla Google’ın çatı şirketi Alphabet ve 1.844 trilyon dolarla Meta yer alıyor. Öte yandan Saudi Aramco, Broadcom, TSMC, Berkshire Hathaway, Tesla, JPMorgan Chase, Walmart, Eli Lilly, Visa, Tencent, Oracle, Netflix, Mastercard ve Exxon Mobil de bu listede kendine yer bulmayı başardı.

Piyasa değeri açısından dünyanın büyük şirketleri şu şekilde sıralandı;

Sıra Şirket Piyasa Değeri 1 NVIDIA 3.847 trilyon dolar 2 Microsoft 3.686 trilyon dolar 3 Apple 3.003 trilyon dolar 4 Amazon 2.370 trilyon dolar 5 Alphabet (Google) 2.157 trilyon dolar 6 Meta Platforms (Facebook) 1.844 trilyon dolar 7 Saudi Aramco 1.567 trilyon dolar 8 Broadcom 1.266 trilyon dolar 9 TSMC 1.185 trilyon dolar 10 Berkshire Hathaway 1.048 trilyon dolar 11 Tesla 1.042 trilyon dolar 12 JPMorgan Chase 797.900 milyar dolar 13 Walmart 776.250 milyar dolar 14 Eli Lilly 696.140 milyar dolar 15 Visa 681.000 milyar dolar 16 Tencent 592.890 milyar dolar 17 Oracle 590.520 milyar dolar 18 Netflix 563.080 milyar dolar 19 Mastercard 499.730 milyar dolar 20 Exxon Mobil 471.380 milyar dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir şirket var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.