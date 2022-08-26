En Çok Veri Toplayan Şirket Belli Oldu

Ücretsiz uygulamaların ve hizmetlerin de bir maliyeti olduğunu biliyoruz. Evet, nakit ödeme yapmıyorsunuz ancak büyük teknoloji firmalarının sizin hakkınızda topladığı verilerle ödeme yapıyorsunuz. Peki sizce şirketler gerçekte ne kadar bilgi toplar ve en çok hangi şirket toplar? İşte bunun cevabını StockApps.com yeni bir araştırmasıyla bulmaya çalıştı.

StockApps, analizinde beş büyük teknoloji şirketinin veri toplama uygulamalarını karşılaştırıyor. Bunlar Google, Twitter, Apple, Amazon ve Facebook. Ancak rapor, şirketlerin bizden ne tür veriler topladığını açıklamıyor, bunun yerine StockApps, her bir firmanın ne kadar bilgi topladığını bize göstermek için "veri noktalarını" kullanmaya karar verdi. Ayrıca bu şirketlerin her birinin miktara değil, belirli bir veri kategorisine odaklandığını vurguluyor.

En Çok Veri Toplayan Şirket Google

StockApps'in araştırmasına göre en fazla kişisel veri toplayan şirket şaşırtıcı olmayan bir şekilde Google. Şirket, StockApps'in raporuna göre 39 veri noktasından veri topluyor. Google'ın topladığı bilgiler, tam konumunuzdan tarayıcı geçmişinize ve üçüncü parti web siteleri veya uygulamalardaki etkinliklerinize kadar her şeyi içeriyor.

Sırada sırasıyla 24, 23 ve 14 veri noktası bulunan Twitter, Amazon ve Facebook yer alıyor. StockApps'e göre Twitter ve Facebook da çok fazla veri topluyor ancak bunlar çoğunlukla kullanıcıları tarafından girilen bilgiler.

Araştırmaya göre bu şirketler arasında Apple, en gizlilik odaklı teknoloji devi gibi görünüyor. Yalnızca 12 veri noktasından veri topluyor ve StockApps'in belirttiği üzere Apple, yalnızca kullanıcılarının hesaplarını sürdürmek için gereken verileri tutuyor.