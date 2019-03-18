Dünyanın En Eski Usturlabı Bulundu

Portekiz’in en önemli denizcilerinden Vasco de Gama tarafından kullanan bir gemi batığında yapılan araştırmalar sonrasında açığa çıkarılan bir tür denizci usturlabı, dünyanın en eski aleti olarak tanımlandı. Yapılan çalışmalar, International Journal of Nautical Archaeology isimli akademik dergide yayınlanan makale ile bilim dünyasıyla paylaşıldı.

Bulunan en eski denizci usturlabı olarak kayıtlara geçen aletin yanı sıra bir de gemi çanı bulundu. Usturlap adı verilen alet, milattan önce ikinci yüzyılda kullanılmaya başlanmıştı. Asıl olarak yıldızların yerlerini takip etmek adına geliştirilen alet, sonraları denizciler tarafından da tercih edilmişti; ancak aletin dalgalı denizlerde tam olarak çalışmaması, kullanım alanını azaltmıştı.

Sodre ismi verilen usturlabın bulunduğu geminin batığı, 2014 yılında Umman açıklarında bulunmuştu. 2800 farklı tarihi kalıntıyla birlikte gün yüzüne çıkarılan alet, Esmeralda gemisinde yer alıyordu. Ümit Burnu’ndan sonra Doğu Afrika’ya doğru yelken açarak, coğrafi keşiflerin ateşlenmesinin öncülerinden olan Vasco de Gama’nın gemilerinden bir tanesi olan Esmeralda, kaşifin 1503 yılında Portekiz’e geri dönüşü sırasında, yanında altı farklı gemiyle daha Umman açıklarında bırakılmıştı. Gemiler çıkan fırtınalar sonrasında batarken, uzun süredir gemilerin battığı alan aranıyordu. Blue Water Recoveries şirketin çalışan David Mearns isimli batık uzmanı tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ulaşılan gemi, son yıllarda keşfedilen en önemli denizaltı buluntularından bir tanesi olmuştu.