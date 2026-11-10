Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max Globale Geliyor! Tarih Açıklandı

Xiaomi 18 Pro serisi global pazara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Çin'de tanıtılan Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'in global lansman tarihi açıklandı. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelleri çok yakında dünya genelinde satışa sunulacak. Bu arada söz konusu telefonlarda Qualcomm'un çok güçlü Snapdragon işlemcisi bulunuyor.

Xiaomi 18 Pro Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max, 17 Kasım 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte amiral gemisi modellerinin global fiyat etiketleri belli olacak. İki telefonun da arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde büyük bir modül bulunuyor. Bu modülün üzerinde ikinci ekran ve iki adet yer alıyor. Modülün altında ise LED flaş ve bir kamera mevcut.

Xiaomi 18 Pro Serisi Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Xiaomi 17 serisinde yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra modelleri global pazarda satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'İn Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Xiaomi 18 Pro Serisinde Hangi İşlemci Var?

Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max gücünü Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisinden alıyor. Amiral gemisi sınıfında yer alan işlemcide 5.01 GHz hızında çalışan iki çekirdek, 4.03 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 3.74 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Söz konusu işlemci, Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Bu sayede aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Xiaomi 18 Pro Serisinin Bataryası Kaç mAh?

Xiaomi 18 Pro 7.000 mAh, Xiaomi 18 Pro Max ise 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu yüksek kapasiteli bataryalar, söz konusu cihazların uzun pil ömrü sunmasını sağlıyor. Global sürümlerde batarya kapasitesinin aynı olup olmayacağı ise henüz belli değil. Bu arada iki telefon da 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Xiaomi 18 Pro Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç (Birinci ekran) / 2,9 inç (İkinci ekran)

6,9 inç (Birinci ekran) / 2,9 inç (İkinci ekran) Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2624 piksel (Birinci ekran) / 596 x 976 piksel (İkinci ekran)

1208 x 2624 piksel (Birinci ekran) / 596 x 976 piksel (İkinci ekran) Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 4000 nit

4000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera: 200 MP (f/1.67) + 50 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera + 200 MP (f/2.4) periskop telefoto kamera

200 MP (f/1.67) + 50 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera + 200 MP (f/2.4) periskop telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Batarya Kapasitesi: 8500 mAh

8500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı HyperOS 4

Android 17 tabanlı HyperOS 4 Ağırlık: 235 gram

Xiaomi 18 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,4 inç (Birinci ekran) / 2.7 inç (İkincil ekran)

6,4 inç (Birinci ekran) / 2.7 inç (İkincil ekran) Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1220 x 2436 piksel (Birinci ekran) / 596 x 912 piksel (İkincil ekran)

1220 x 2436 piksel (Birinci ekran) / 596 x 912 piksel (İkincil ekran) Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 4000 nit

4000 nit İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1TB

256 GB / 512 GB / 1TB Ana Kamera: 200 MP (f/1.67)

200 MP (f/1.67) Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP (f/2.4)

50 MP (f/2.4) Periskop Telefoto Kamera: 200 MP (f/2.4)

200 MP (f/2.4) Ön Kamera: 50 MP (f/2.2)

50 MP (f/2.2) Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

7000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ağırlık: 203 gram

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'in batarya kapasitesinden şarj hızına, ekran özelliklerinden işlemciye kadar birçok açıdan oldukça iddialı modeller olduğunu söyleyebilirim. Bu telefonların güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırabilmesini sağlıyor. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabiliyor.