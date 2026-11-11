Ucuz Android Tablet Tanıtıldı! Yapay Zeka Özellikleri ve Dahası

Infinix, Android tablet ailesine yeni bir model ekledi. Filipinler'de satışa çıkan XPAD 30'da MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Helio işlemcisi bulunuyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip tablet özellikle öğrencilere hitap ediyor. Cihazın yazılım tarafında da eğitim odaklı özellikler bulunuyor.

Infinix, 360 binden fazla ücretsiz eğitim videosuna erişim sağlayan bir platform sunuyor. Google Classroom, Google Play Books ve YouTube Kids uygulamaları da önceden yüklenmiş durumda. Ebeveynler çocuklarının ekran süresini, uygulamalarını ve erişebilecekleri içerikleri uzaktan yönetebiliyor.

Infinix XPAD 30'un Özellikleri Neler?

Özellik Detay Ekran 11 inç Panel LCD Çözünürlük 1920 x 1200 piksel Yenileme hızı 90Hz Parlaklık 450 nit İşlemci MediaTek Helio G88 Grafik birimi Mali-G52 MC2 RAM 4 GB Sanal RAM 8 GB'a kadar Depolama 128 GB Hafıza kartı 1 TB'a kadar microSD Arka kamera 8 MP Ön kamera 8 MP Batarya 7.200 mAh Şarj 18W kablolu İşletim sistemi Android 16, XOS 16 Bağlantı Wi-Fi, 4G LTE Ses Stereo hoparlör

Infinix XPAD 30'un Ekranı Nasıl?

Infinix XPAD 30, 1920 x 1200 piksel çözünürlük sunan 11 inçlik bir LCD ekranla geliyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 90Hz yenileme hızı, standart 60Hz panellere kıyasla menülerde gezinirken ve sayfaları kaydırırken daha akıcı bir görüntü sağlıyor. 450 nit parlaklık değeri, özellikle kapalı alanlarda kullanım için yeterli.

Infinix XPAD 30'un İşlemcisi Ne Kadar Güçlü?

Tablette MediaTek Helio G88 işlemcisi ve Mali-G52 MC2 grafik birimi kullanılıyor. Bu işlemci, internette gezinme, video izleme ve çevrim içi derslere katılma konusunda yeterli bir performans sunuyor. PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar da uygun grafik ayarlarıyla oynanabilir. Bu arada işlemcide 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Infinix XPAD 30'un RAM ve Depolama Kapasitesi Yeterli mi?

XPAD 30, 4 GB fiziksel RAM ve 128 GB depolama alanıyla satışa sunuldu. Eğitim uygulamaları, çevrim içi dersler ve günlük dosyalar için 128 GB kapasite başlangıçta yeterli olabilir. Depolama alanını microSD kartla 1 TB'a kadar artırmak mümkün. Infinix ayrıca sanal RAM teknolojisini kullanarak belleği yazılımsal şekilde 8 GB'a kadar çıkarabiliyor.

Burada 8 GB değerinin tamamının fiziksel RAM olmadığını belirtmek gerekiyor. Sanal RAM, depolama alanından yararlanarak bellek kapasitesini destekliyor ve gerçek RAM ile aynı hızı sunmuyor. Bu nedenle çok sayıda uygulamayı aynı anda kullananların 4 GB fiziksel RAM sınırını hesaba katması gerekiyor.

Infinix XPAD 30'un Bataryası Kaç mAh?

Infinix'in yeni tableti 7.200 mAh kapasiteli bataryaya sahip. Bu kapasite, ders videoları izlemek, internette gezinmek ve kitap okumak gibi günlük kullanım senaryolarında avantaj sağlayabilir. Cihaz ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada Infinix XPAD 30 Pro'da 8.200 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Infinix XPAD 30'un Yapay Zeka Özellikleri Neler?

Infinix, tablette Infinix AI adı altında çeşitli yapay zeka araçlarına yer veriyor. Snap for Answers, One-Tap Ask Screen ve AI Writing bu araçlar arasında bulunuyor. Bu özellikler sayesinde kullanıcılar ekrandaki içerikler hakkında soru sorabiliyor, bilgi edinebiliyor ve yazı hazırlama işlemlerinde yapay zekadan yardım alabiliyor.

Personalized Learning Center ise XPAD 30'un eğitim tarafındaki en kapsamlı özelliklerinden biri. Platform, 360 binden fazla ücretsiz eğitim videosuna erişim sağlıyor. Google Classroom, Google Play Books ve YouTube Kids uygulamaları da tabletle birlikte yüklü geliyor. Ebeveynler uzaktan kontrol araçlarıyla çocukların ekran süresini sınırlayabiliyor, uygulama erişimini düzenleyebiliyor ve görüntülenebilecek içerikleri yönetebiliyor.

Infinix XPAD 30'un Fiyatı Ne Kadar?

Infinix XPAD 30'un 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 144 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 7 bin 233 TL'ye denk geliyor.

Infinix XPAD 30 Türkiye'de Satılacak mı?

Xpad 30'un Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'in pek çok telefonu satılıyor ancak XPAD 20 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda XPAD 30'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Infinix XPAD 30'un günlük kullanım ve eğitim odaklı bir tablet kullanmak isteyen kişilere hitap ettiğini söyleyebilirim. Özellikle 360 binden fazla ücretsiz eğitim videosuna erişim sağlayan bir platformun önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Cihazın ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağı kanaatindeyim. Böylece tableti gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacaktır.