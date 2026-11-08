Toyota Corolla'nın Fiyat Listesi Paylaşıldı! 791 Bin TL İndirim Var

Toyota Corolla'nın güncel fiyat listesi paylaşıldı. Ayrıca Corolla'dan Corolla Hybrid'e kadar birçok model için Kasım ayına özel kampanya bulunuyor. Bu kampanya kapsamında daha düşük bir fiyata Toyota otomobil satın alınabiliyor. Kampanyalı araçların stoklarla sınırlı olduğu belirtildi. Peki, Toyota Corolla ne kadar fiyata satılıyor?

Toyota Corolla'nın Fiyatı Ne Kadar? (Kasım 2026)

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı 1.5 Vision Plus Multidrive S 2.545.500 TL 1.965.000 TL 580.500 TL 1.5 Dream Multidrive S 2.753.500 TL 2.150.000 TL 603.500 TL 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 2.905.000 TL 2.275.000 TL 630.000 TL 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 3.126.000 TL 2.335.000 TL 791.000 TL 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 3.297.500 TL 2.630.000 TL 667.500 TL

1.5 Vision Plus Multidrive S sürümü, kampanya kapsamında 2 milyon 545 bin 500 TL yerine 1 milyon 965 bin TL'ye satılıyor. Yani bu sürümde 580 bin 500 TL'lik bir indirim mevcut. 1.5 Dream Multidrive S sürümü 2 milyon 753 bin 500 TL'den 2 milyon 150 bin TL'ye düştü. Bu versiyonda ise 603 bin 500 TL tutarında bir indirim bulunuyor.

Otomobilin 1.5 Dream X-Pack Multidrive S sürümü 2 milyon 905 bin TL yerine 2 milyon 275 bin TL'ye satılmaya başlandı. Yani bu sürümde 630 bin TL'lik bir indirim yer alıyor. 1.5 Flame X-Pack Multidrive S ise 3 milyon 126 bin TL'den 2 milyon 335 bin TL'ye düştü. Arada 791 bin TL tutarında bir fark mevcut.

Toyota Corolla Hybrid'in Fiyatı Ne Kadar? (Kasım 2026)

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı 1.8 Hybrid Dream e-CVT 2.968.000 TL - - 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 3.053.000 TL 2.540.000 TL 513.000 TL 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 3.297.000 TL 2.775.000 TL 522.000 TL

1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT sürümü 3 milyon 53 bin TL yerine 2 milyon 540 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yani bu sürümde 513 bin TL'lik bir indirim mevcut. 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT sürümü ise 3 milyon 297 bin TL'den 2 milyon 775 bin TL'ye düştü. Bu sürümde ise 522 bin TL'lik bir indirim bulunuyor.

Toyota Corolla Cross Hybrid'in Fiyatı Ne Kadar? (Kasım 2026)

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı 1.8 Hybrid Flame e-CVT 3.413.000 TL 2.899.000 TL 514.000 TL 1.8 Hybrid Passion e-CVT 3.515.000 TL 2.990.000 TL 525.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 4.293.000 TL 3.650.000 TL 643.000 TL

1.8 Hybrid Flame e-CVT sürümü 3 milyon 413 bin TL yerine 2 milyon 899 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Böylece kampanya kapsamında 514 bin TL indirim yapıldı. 1.8 Hybrid Passion e-CVT ise 3 milyon 515 bin TL'den 2 milyon 990 bin TL'ye düştü. Arada 525 bin TL bir fark bulunuyor. 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT'nin 4 milyon 293 bin TL yerine 3 milyon 650 bin TL'ye satıldığını belirtelim. Bu sürümde ise 643 bin TL'lik indirim mevcut.

Toyota Corolla Hatchback Hybrid'in Fiyatı Ne Kadar? (Kasım 2026)

Sürüm Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyatı İndirim Miktarı 1.8 Hybrid Flame e-CVT 2.960.000 TL 2.320.000 TL 640.000 TL 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 3.050.000 TL 2.894.500 TL 155.500 TL 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT 3.050.000 TL 2.894.500 TL 155.500 TL

1.8 Hybrid Flame e-CVT sürümü 2 milyon 960 bin TL yerine 2 milyon 320 bin TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Arada 640 bin TL fark mevcut. 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT ise 3 milyon 50 bin TL'den 2 milyon 894 bin TL'ye düştü. Yani 155 bin 500 TL tutarında bir indirim yer alıyor. Bu arada 1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT sürümünün 3 milyon 50 bin TL yerine 2 milyon 894 bin 500 TL'ye satıldığını belirtelim. Bu sürümde ise 155 bin 500 TL'lik indirim bulunuyor.

Editörün Yorumu

Toyota Corolla, Kasım ayına özel başlatılan kampanya kapsamında daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Örneğin otomobilin 1.5 Flame X-Pack Multidrive S sürümü, kampanya sayesinde 3 milyon 126 bin TL yerine 2 milyon 335 bin TL'ye satılıyor. Yani 791 bin TL'lik indirim bulunuyor. Bu arada Toyota Corolla'nın Türkiye'de Ekim 2026'da en çok satılan arabalar listesinde 11. sırada yer aldığını belirteyim. Otomobil geçtiğimiz ay 1.960 adet satıldı. Bu arada otomobil 2026'nın ilk 10 ayında 26 bin 455 satış adedine ulaşmayı başardı.