Xiaomi 18'in Şarj Hızı Ortaya Çıktı! Çok Yakında Geliyor

Xiaomi, yeni amiral gemisi Xiaomi 18'i piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Şirket, serinin Pro modellerini 23 Eylül'de tanıtmış ancak standart modeli etkinlikte göstermemişti. Şimdi ise yaşanan yeni bir gelişme ile birlikte Xiaomi 18'in şarj hızı ortaya çıktı. İddiaya göre telefon, serinin önceki modeliyle aynı şarj hızına sahip olacak.

Xiaomi 18'in Şarj Hızı Kaç W Olacak?

İddiaya göre Xiaomi 18, 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu değerin oldukça yüksek olduğunu belirtelim. Telefon bu hızlı şarj teknolojisi sayesinde kısa sürede şarj olabilecek. Amiral gemisi modeli ayrıca 7.200 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite ise telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlamayacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi 17'de de 100W hızlı şarj teknolojisi ve 6.330 mAh batarya kapasitesi tercih edilmişti. Xiaomi 18 Pro Max'te 8.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj, Xiaomi 18 Pro'da ise 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Xiaomi 18'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen sekiz çekirdekli işlemci 5 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu arada Xiaomi 17'de Snapdragon 8 Elite Gen 5 mevcut.

Xiaomi 18'in Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Beklenen özellik İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 6 Ana kamera 200MP Batarya 7.200 mAh Kablolu şarj 100W

Xiaomi 18 Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 18'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18'in 2026 yılının Aralık ayında tanıtılacağı iddia edildi. Bununla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 17, 2025 yılının Eylül ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önnüde bulundurduğumda Xiaomi 18'in şarj hızından işlemciye kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olacağını söyleyebilirim. 100W hızlı şarj teknolojisinin önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun yanı sıra telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum.