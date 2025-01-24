Dünyanın En İyi Üniversiteleri: Türkiye'den Okullar da Var

QS tarafından paylaşılan rapor ile birlikte dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu. Sürdürülebilirlik, akademik itibar, araştırma, istihdam edilebilirlik gibi unsurlar göz önünde bulundurularak oluşturuldu.

2025 yılında en iyi üniversiteler listesinde illk sıraya Massachusetts Institute of Technology (MIT) yerleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan üniversite 1861 yılında kuruldu. Üniversite özellikle teknoloji ve mühendislik alanlarında öne çıkıyor.

İkinci sırada Imperial College London konumlandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan üniversite 1907 yılında kuruldu. University of Oxford (Oxford Üniversitesi) ise üçüncü sırada bulunuyor. 1096 yılında kurulan Oxford Üniversitesi İngiltere'nin Oxford şehrinde faaliyet gösteriyor.

Dördüncü sırada Harvard University (Harvard Üniversitesi) yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinin Cambridge şehrinde faaliyet gösteren üniversite 1636 yılında kuruldu. Harvard Üniversitesi'ni University of Cambridge (Cambridge Üniversitesi) takip etti.

Altıncı sırada Stanford University (Stanford Üniversitesi), yedinci sırada ise ETH Zurich bulunuyor. QS 2025 raporuna göre Orta Doğu Teknik Üniversitesi 285. sırada, İstanbul Teknik Üniversitesi 326. sırada, Koç Üniversitesi 401. sırada, Boğaziçi Üniversitesi 418. sırada, Bilkent Üniversitesi ise 477. sırada yer aldı.

Dünyanın En İyi Üniversiteleri Listesi