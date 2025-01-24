Ne Yaparsanız Yapın Ama Bu Kelimeyi Asla Google'da Aratmayın

Siber güvenlik şirketi Sophos'un yaptığı araştırmaya göre, arama motorlarındaki açıklardan yararlanan siber saldırganların özellikle evcil hayvan almak isteyen insanları hedef alıyor. Bengal kedileri hakkında bilgilenmek isteyen kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor.

"Bengal Kedisi" Aramasında Tehlike

Zira kullanıcı, arama motorunda "Bengal kedisi yasal mı?" şeklinde arama yaptığında kötü amaçlı yazılımlara yönlendiriliyor. Kullanıcılar yaptıkları basit bir aramayla hacker'ları kişisel bilgilerine kendi elleriyle yönlendiriyor.

Saldırganlar bu tekniğe "SEO zehirlenmesi" adını veriyor. Kullanıcıların arama sonuçlarını bu teknikle manipüle ediyorlar ve zararlı web sitelerine yönlendirme yapıyorlar.

Genelde anahtar kelimelerle ilgili ilk sıralarda çıkan sonuçlar, hacker'lar tarafından yerleştirilmiş sahte siteler oluyor ve kullanıcılar fark etmeden bu sitelere giriş yaptığında zararlı yazılımlar sistemlerine yükleniyor.

Sistemlere Kilit Vuruluyor

Kullandıkları kötü niyetli yazılımlar, kullanıcıların hassas bilgilerini ele geçirmekle kalmıyor, ayrıca banka hesaplarını çalıyor ve hatta cihazlarını tamamen kullanılamaz hale getirebiliyor.

Sophos'un açıklamasına göre bu sadece bengal kedileriyle ilgili yapılan araştırmalarla alakalı değil. Hacker'lar herhangi bir kavramı da manipüle edebilir.

SEO zehirlenmesine karşı bir savunma önlemi olarak şifrelerinizi en kısa sürede güncellemeniz gerektiği vurgulanıyor.