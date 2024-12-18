Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "e-Devlet'i İhraç Etmeyi Planlıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, e-Devlet Kapısı'nın 16. yılında oldukça önemli bilgiler paylaştı. e-Devlet'i ihraç etmeyi planladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dijital hizmet ihracatını önemli oranda artıracaklarını söyleldi.

e-Devlet Kapısı İhraç Edilecek

e-Devlet Kapısı’nın 66 milyon 700 bine yakın kullanıcı sayısıyla dünyanın en büyük dijital devlet hizmetlerinden biri haline geldiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Türkiye’nin en büyük markalarından biri haline gelen ve altyapısı Türksat tarafından kurulan bu sistem, artık dünyanın gıptayla baktığı bir yapıya kavuştu" dedi.

Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin e-devlet altyapısını kurduğumuz gibi dost ve kardeş ülkelerin de dijital devlet altyapısını Türksat eliyle kurmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"e-Devlet’i öncelikle gönül coğrafyamızdaki ülkelere ihraç etmeyi planlıyoruz. Hatta inanıyorum ki yakın zamanda dünyanın dört bir yanına ihraç ederek Türkiye’nin dijital hizmet ihracatını da önemli oranda artıracağız."

e-Devlet Kapısı'nın Kullanıcı Sayısı Açıklandı

e-Devlet'in bugün itibarıyla bin 79 kuruma ait 8 bin 316 işleme ve 66 milyon 683 bin 837 kullanıcı sayısına ulaştığının altını çizen Bakan Uraloğlu, e-Devlet kullanıcısı olabilecek 15 yaş üstü her 100 kişiden 96’sının şu anda e-Devlet Kapısı abonesi olduğunu ifade etti.

Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımız ve devletimiz için hizmetlerde zaman, yol, evrak ve daha nice gider kalemi artık ortadan kalktı. Her yıl milyarlarca liralık tasarruf da sağlandı. Her gün 11 milyona yakın kullanıcı girişi olduğunu düşünürsek vatandaşlarımız için ne kadar önemli bir hizmet olduğu da ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

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