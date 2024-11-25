Artık İnternetten Almayacaksınız! E-Ticarette Yeni Vergi Yükü Yolda

Türkiye’de uzun zamandır gündemde olan ekonomik zorluklar vatandaşın gündelik hayatına ağır bir yük bindirirken, hükümetin bu zorluklara karşı geliştirdiği çözümler tartışma yaratmaya devam ediyor. Fatih Altaylı'nın haberine göre yetkililerin sıradaki "çözümü" ise e-ticaret sektörünü hedef alıyor. Doğrudan satıcıya yansıyacak yüzde 25 yeni vergi yolda!

E-Ticaret Sektörüne Yeni Vergi Yükü

İddialara göre Türkiye Cumhuriyeti, yeni bir vergi düzenlemesiyle e-ticaret platformları üzerinden yapılan satışlardan yüzde 15-25 oranında stopaj kesintisi yapmayı planlıyor. Düzenlemeye göre stopaj gerçek kişiler için yüzde 25, tüzel kişiler içinse yüzde 15 oranında uygulanacak. Üstelik bu kesinti satıcının kar ya da zarar durumuna ev giderlerine bakılmadan yapılacak.

İddialar doğruys hükümetin satıcıya yükleyeceği bu anlamsız yük dönüp dolaşıp vatandaşın sırtına eklenecek. Düzenlemenin hayata geçmesi durumunda Amazon, Hepsiburada ve Trendyol gibi platformlarda satılan ürünlere zam gelmesi bekleniyor.

Eğer Fatih Altaylı'nın duyurduğu Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri no 329 ile getirilecek olan ve 7524 sayılı kanun ve bazı kanunlarda ve 375 sayılı KHK’da değişiklikleri öngören bu düzenleme hayata geçerse içerisinde bulunduğumuz Black Friday, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için "son akşam yemeği" tadında bir indirim sunuyor olabilir.

Hükümetin bu düzenlemeyi yürürlüğe sokma amacının, bütçe açığını kapatmak olduğu açık. Ancak bu tür düzenlemelerin ekonomik büyümeyi ve girişimciliği olumsuz etkileyerek uzun vadede daha büyük mali kayıplara yol açabileceği de ortada.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Türkiyr Cumhuriyeti gerçekten de bu ekonomik koşullarda dış ticaret açığını kapatmak için böyle bir karar alır mı? Görüşletinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.