Elon Musk'ın Starlink'i Turkcel ve Türk Telekom'a Doğrudan Rakip Olmaya Hazır

Elon Musk'ın çılgın projelerinden biri olan Starlink, Türkiye'de kullanılmasa da dünyanın geri kalanındaki popülaritesini hızla artırıyor. Üstelik SpaceX çatısı altında faliyet gösteren şirketin durmaya ve hatta yavaşlamaya niyeti yok. Starlink, yeni “Direct to Cell” uydu teknolojisiyle, standart LTE telefonları uyduya bağlayarak iletişim teknolojilerinde bir devrimi hedefliyor. İşte detaylar!

Starlink Yörüngeye 23 Yeni Uydu Gönderiyor!

Starlink her ne kadar şimdilik uydudan "ev interneti" yani Wi-Fi sunan bir servis olsa da şirketin asıl hedefi bu değil. İlk duyurulduğu zaman da sınırsız konuşma, veri ve mesajlaşma mottosuyla yola çıkan şirketin hedefi mobil cihazlar. Bu doğrultuda şirket, bir süre önce yörüngeye altı “Direct to Cell” uydu fırlatarak test sürecini başlattı.

T-Mobile’ın LTE spektrumunu kullanan bu sistem, ilk mesajlarını başarılı bir şekilde göndermeyi başardı. Teknoloji, mobil cihazların hiçbir donanımsal değişikliğe ihtiyaç duymadan uyduya bağlanmasını mümkün kılıyor. Aslında bunu günümüzde binaların çatısında ve kulelerde gördüğümüz baz istasyonlarının yörüngede olması gibi düşünebilirsiniz.

Hedefleri doğrultusunda Direct to Cell hizmetini geliştirmeye devam eden şirket, yeni bir fırlatma ile 23 Starlink V2 Mini uydusunu daha yörüngeye göndermeyi hedefliyor. Türkiye saatleri ile 12:00 ile 13:00 arasında yeni uydular SpaceX'in Falcon 9 roketi ile fırlatılacak.

Fırlatmanın başarılı olması ve uyduların yörüngede yerini alarak sorunsuz çalışması durumunda kapsama alanının genişlemesi ve DTC özelliğinin daha iyi sonuçlar vermesi bekleniyor. Asıl merak edilen ise bu servisin insanların kullanımına ne zaman açılacağı. Ne yazık ki şirketin bu konuda bir açıklaması yok.

Ancak artan uydu sayısı ve genişleyen kapsama alanı göz önüne alındığında Starlink'in mobil hizmetinin kısa süre içerisinde Kuzey Amerika başta olmak üzere bazı bölgelerde kullanıma sunulması bekleniyor. Bu durumun özellikle "telefon çekme" sorununu ve yurt dışı kullanım sorununu çözmesi beklenirken, Türkiye'de kullanılması şimdilik beklenmiyor.