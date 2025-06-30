EA Games Efsane Oyunu 16 Yıl Sonra Geri Getiriyor

EA Games, X'teki sosyal medya hesabında çok kısa bir açıklamayla müjde verdi. 2009 yılında yayınlanan NCAA Basketball '10, yıllar sonra geri dönüyor. Açıklamada sadece "Çılgınlığı geri getiriyoruz. Haydi tekrar başlayalım" ifadeleri yer aldı ve "EA Sports" yazısının yer aldığı bir basketbol topu fotoğrafı yayınlandı. Kullanılan etiketlerde ise #CBB yer aldı.

Paylaşım çok kısa bir süre önce yapılmış olmasına rağmen altına birçok yorum geldi. Kullanıcılar, paylaşımın altına "Bizi 2K'nın pençelerinden kurtardığınız için teşekkür ederiz", "2K sahiplerine söyleyin, kesinlikle CBB'yi alacağız" tarzında yorumlar bıraktı. Bir başkası ise "Tembellik etmeyin de PC sürümünü de çıkarın" dedi.

Sadece bir satırlık açıklama yapılmasına rağmen kullanıcıların ilgisi çok büyük ve bu oyunu heyecanla bekliyorlar. Özellikle de 2K'ya bir alternatif çıkmasına çok sevindiler.

Kolej Basketbolu İçin Geri Sayım Başladı

Sızan bir belgeye göre, Collegiate Licensing Company (CLC), yeni bir kolej basketbol oyunu geliştirilmesi için teklif çağrısı yaptı ve EA, üç aday arasında bu süreci kazanan firma oldu. CLC'nin önerisi, erkek takımlarının yanı sıra kadın takımlarının da oyunda yer almasını içeriyor.

Hatırlanacağı üzere EA, 2024 yılında College Football 25 ile kolej futbolunu da geri getirmiş, oyun ilk haftalarında büyük satış rakamlarına ulaşarak bir milyar doları aşan gelir elde etmişti. Bu başarının ardından EA'in kolej basketboluna da el atması kaçınılmaz görünüyordu. Yeni yapımın çıkış tarihi, NCAA lisansı taşıyıp taşımayacağı bilinmiyor, ancak sızan bilgilere göre oyun çoktan geliştirilme aşamasına geçti ve ilk sürüm için 2028 yılı takvimlerde işaretlendi.