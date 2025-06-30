3180 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Red Dead Redemption 2 Fırsatı!

Red Dead Redemption 2'yi (RDR 2) henüz oynamamış olan oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım eden RDR 2'yi şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.

Red Dead Redemption 2 Çok Ucuzladı

Steam'de Yaz İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Red Dead Redemption 2 de bulunuyor. Yüzde 80 oranında indirime giren Ultimate sürüm 99,99 dolar (3.974 TL) yerine 19,99 dolara (794 TL) satılmaya başlandı.

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Red Dead Redemption 2'nin standart sürümü de indirime girdi. Yüzde 75 oranında indirime giren oyunun fiyatı 59,99 dolardan (2.385 TL) 14,99 dolara (596 TL) düştü.

Red Dead Redemption & Red Dead Redemption 2 Bundle da yüzde 59 oranında indirime girdi. RDR serisindeki iki oyunun yer aldığı paket 109,98 dolar (4.371 TL) yerine 44,98 dolara (1.788 TL) satılıyor.

Yaz İndirimi kampanyası 10 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Eğer Red Dead Redemption 2'yi satın almak istiyorsanız minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Red Dead Redemption 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-bit

Windows 10 - 64-bit İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300

Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB

NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 150 GB kullanılabilir alan

Red Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri