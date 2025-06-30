3180 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Red Dead Redemption 2 Fırsatı!
Red Dead Redemption 2'nni standart ve ultimate sürümleri indirime girdi. Kampanya ile birlikte oyun çok ucuzladı. İşte merak edilen detaylar!
Red Dead Redemption 2'yi (RDR 2) henüz oynamamış olan oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesine yardım eden RDR 2'yi şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün.
Red Dead Redemption 2 Çok Ucuzladı
Steam'de Yaz İndirimi başladı. Bu kampanya ile birlikte çok sayıda oyun indirime girdi. Bunlar arasında Red Dead Redemption 2 de bulunuyor. Yüzde 80 oranında indirime giren Ultimate sürüm 99,99 dolar (3.974 TL) yerine 19,99 dolara (794 TL) satılmaya başlandı.
Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Red Dead Redemption 2'nin standart sürümü de indirime girdi. Yüzde 75 oranında indirime giren oyunun fiyatı 59,99 dolardan (2.385 TL) 14,99 dolara (596 TL) düştü.
Red Dead Redemption & Red Dead Redemption 2 Bundle da yüzde 59 oranında indirime girdi. RDR serisindeki iki oyunun yer aldığı paket 109,98 dolar (4.371 TL) yerine 44,98 dolara (1.788 TL) satılıyor.
Yaz İndirimi kampanyası 10 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek. Eğer Red Dead Redemption 2'yi satın almak istiyorsanız minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:
Red Dead Redemption 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 2 GB / AMD Radeon R9 280 3 GB
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
Red Dead Redemption 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500X
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 480 4 GB
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 150 GB kullanılabilir alan