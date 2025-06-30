Xbox Çöküş Dönemine Girdi: Çözüm İçin Tüm Tuşlara Basıyor

Son dönemlerde donanım kısmına odaklanmak için vites artıran Xbox, tam olarak neyi değiştirmesi gerektiğini bilmiyormuş gibi bir imaj çizmeye başladı. Bu durum, Blizzard'da başkanlık yapmış hem de uzun yıllar Microsoft çatısı altında Xbox bölümlerinde üst düzey görevlerde bulunmuş olan Mike Ybarra'nın gözünden kaçmadı.

Sosyal medya platformu X'te açıklama yapan eski yönetici, Xbox platformunun çöküş aşamasına girdiğini vurgulayarak sert söylemlerde bulundu. Xbox cephesi son dönemde "yön" eleştirilerine maruz kalıyordu. Bir zamanların konsol üreticisi olarak bilinen Xbox'ın artık ne olduğu anlaşılmıyor, en azından müşteriler ve Mike Ybarra böyle düşünüyor.

Xbox Konsol Üreticisi Kimliğini Kaybediyor

Ybarra, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Xbox'ın ne olduğunu ve ne olması gerektiğini bilmemesi üzücü. Orada halen muhteşem insanlar çalışıyor. Nelerin değişmesi gerektiğini bulmaları şart ve hızlı hareket etmeliler. Ben her zaman bir Xbox hayranı olacağım ve onları kenardan desteklemeyi sürdüreceğim. Ama artık karar verip tek bir yola odaklanmaları gerek.

"Xbox'ın Donanım Tarafı Fiilen Ölmüş"

Geçtiğimiz günlerde eski Microsoft Game Studios çalışanı Laura Fryer da benzer görüşleri dile getirmişti. Daha önce Xbox'ın ASUS ile iş birliği yaparak donanım ortaklığını başkalarına pasladığı örneklerini duyurmuştuk. Bu iş birliğinin ilk hasadı da taşınabilir konsol Xbox ASUS ROG Ally X olmuştu.

Fryer'e göre Xbox, kendi üretim yeteneğini kaybettiği için başkalarından medet umuyor. Son dönemde Meta ile yapılan iş birliği kapsamında VR deneyimi sunan bir Xbox VR özel tasarımı da piyasaya sürülmüştü. Tüm bunlar, Xbox'ın tüm tuşlara basarak bölüm geçmeye çalışması gibi bir hissiyata sebep oluyor.

Donanım tarafı fiilen ölmüş gibi görünüyor. Bu ortaklıklar, donanımdan yavaş ve kontrollü bir çıkış anlamına geliyor olabilir. Xbox ekibinin kurucu üyelerinden biri olarak, bugün geldiğimiz noktadan memnun değilim.

Sizce Xbox gerçekten donanım tarafındaki yaratıcılığını kaybediyor mu? Yorumlarda buluşalım.