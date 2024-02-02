1.399 TL Değerindeki EA SPORTS FC 24, 489,99 TL'ye Düştü: Bu Fırsat Kaçmaz!

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan EA SPORTS FC 24'ün fiyatı, başlatılan bir kampanya ile beraber önemli ölçüde düştü. Eğer söz konusu oyuna sahip değilseniz kampanya bitmeden oyunu daha uygun fiyata satın alabilirsiniz.

EA SPORTS FC 24'ü Uygun Fiyata Satın Alma Fırsatı

2023 yılının eylül ayında piyasaya sürülen EA SPORTS FC 24 isimli oyunun standart sürümü, Xbox Store üzerinden başlatılan "Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi" isimli kampanya sayesinde 1.399 TL'den 489,99 TL'ye düştü.

Kampanya sayesinde 910 TL tasarruf edebilirsiniz. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği oyunun "Ultimate" olarak isimlendirilen sürümü ise 1.999 TL'den 799,99 TL'ye düştü. Kampanya 10 gün sonra sona erecek.

EA Canada ve EA Romania tarafından geliştirilen FC 24, içerdiği modlar ile keyifli bir oyun deneyimi vadediyor. Eğer söz konusu oyunu satın almak istiyorsanız kampanyadan yararlanabilirsiniz.

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