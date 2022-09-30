Hiç şüphesiz stres atmak için başta gelen oyunlar arasında futbol oyunları bulunmaktadır. Öyle ki futbol oyunları dünya üzerinde milyonlarca kişi tarafından oynanmaktadır. Uzun yıllardır PlayStation ve Xbox’ta sevilerek oynanan futbol oyunları, son 10 yıl içinde mobil cihazlara da taşındı. bizde sizler için en iyi futbol oyunları hangileri? sorusuna cevap verdik. Gelin birlikte en iyi futbol oyunlarına bakalım.

En İyi Futbol Oyunları

New Star Soccer (NSS)

eFootball Pes 2022

FIFA 22

Dream League Score

Score Hero 2022

Kafa Topu 2

Top Eleven Football Manager

Football Strike

Cyberfoot

Soccer Royale: Futbol Oyunu

New Star Soccer (NSS)

Kısaca NSS denilen oyunu oynamayan yoktur. Bu oyunda sizleri bir futbolcu olarak yükselmeniz beklenmektedir. Ancak, sadece futbol değil! Tıpkı bir futbolcu gibi gece hayatınızın olduğu kumar oynadığınız ve bu sonuçlardan ötürü performansınızın düşmesi de bu oyunda geçerli.

eFootball Pes 2022

Efsanevi pes oyununun mobil cihazlara gelmesi birçok kullanıcıyı sevindirmişti. Öyle ki binlerce kişi tarafından oynanan oyun düşük sistemli bilgisayarı olup Pes oynamak isteyenler için harika bir çözüm oldu .

FIFA 22

PES'in en büyük rakibi olan FIFA mobil içinde boş kalmayıp bir mobil versiyon oyun türetti. Keyifli vakitler geçirebileceğiniz oyun en iyi futbol oyunları arasında yer almaktadır.

Dream League Score

Mobil telefonlarda özellikle futbol oyunu denince akla gelen Dream League Score, gerçekten de tam bir mobil futbol oyunudur. Gerçekçi grafikleri ve oyun dinamikleri, rakibi olan FIFA VE PES'e karşı oldukça başarılıdır.

Score Hero 2022

Gelgelelim NSS oyununun rakibine. Bu oyun NSS'ye kıyasla daha gerçekçi grafikler sunmaktadır. Oyun hemen hemen NSS ile aynı görevi görmektedir.

Kafa Topu 2

Çevrim içi kısa süreli futbol oyunu oynamak isteyen takipçilerimize Kafa Topu 2 oyununu önerebiliriz. Öyle ki 90 saniyede özel güçlerinizi kullanarak rakibinizi yenebilir ve üst liglere çıkabilirsiniz.

Top Eleven Football Manager

Takım yönetmek isteyen ve mobil cihazlarda futbol oyunu oynamak isteyen takipçilerimizi efsanevi oyun Top Eleven Football Manager'a yönlendirebiliriz. Bilgisayarda da oldukça sık oynanan oyun herkes tarafından sevilmektedir.

Football Strike

Sadece frikik çekmek isteyen bir mobil oyun arıyorsanız Football Strike Online Skor tam size göre milyonlarca oyuncusu bulunan Football Strike kimileri tarafından oldukça olumsuz yönde eleştirilmektedir.

Cyberfoot

Takım yönetiminin en kolay olduğu ancak bir o kadar da zor olan en iyi oyunlardan biri Cyberfoot’ur. Öyle ki futbolcu satın alabilir veya satabilir takım dizilişini düzenleyebilir birçok işlevi yaparak gerçek bir menajerlik oyunu oynayabilirsiniz.

Soccer Royale: Futbol Oyunu

Futbol oyunlarının çok daha farklı bir şekilde dışına çıkarak ve Clash Royale oyununu anımsatan Soccer Royale: Futbol Oyunu, iki oyunun birleşiminden oluşmaktadır. Öyle ki süper güçlerinizi kullanarak rakiplerinizi yenebilir ve kendinizi yükseltebilirsiniz.

Bu içeriğimizde en iyi futbol oyunları hangisi? Adlı soruya cevap vermiş olduk. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz, sizce en iyi futbol oyunu hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. En iyi tank oyunları veya en iyi parkur oyunları neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.