Microsoft, Xbox Oyunlarıyla Büyük Başarı Elde Etti: Gelirler %49 Arttı!

Microsoft'un üç aylık oyun geliri, Activision Blizzard'ı satın almasının ardından yüzde 49 artarak artışa geçti. Teknoloji devi, Ekim ayında 68,7 milyar dolara satın aldığı oyun şirketi Activision Blizzard'ın etkisiyle üç aylık dönemde oyun gelirinde yüzde 49'luk bir artış elde etti.

Bu büyük satın alma işlemi, Microsoft'un gelirini geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 artırarak 2 milyar dolara çıkardı. Şirket ayrıca Xbox içerik hizmetlerinde ve gelirlerinde de yüzde 61'lik bir büyüme kaydetti. Bu başarıda, Game Pass abonelik hizmeti aracılığıyla kullanıcılara geniş oyun seçenekleri sunmanın etkisi büyük oldu.

Microsoft'un CEO'su Phil Spencer, Activision Blizzard'daki oyun bölümünün en iyi büyüme fırsatlarını sağlamak amacıyla yapılan yeniden yapılanma kararının ardından, The Verge tarafından paylaşılan bir yazıyla şunları belirtti:

"Oyun Liderliği Ekibi ve ben, bu süreci olabildiğince düşünceli bir şekilde yönetmeye kararlıyız. Bu azalmalardan doğrudan etkilenen kişilerin tümü, başarıda önemli bir rol oynadı. Activision Blizzard, ZeniMax ve Xbox ekiplerinin burada başardıkları her şeyden gurur duymaları gerekiyor."

Microsoft, 3 trilyon dolarlık piyasa değerini geçerek bu alanda ikinci bir şirket olarak tarihi bir başarı elde etti. Ancak, bu gelişmeyle birlikte geçtiğimiz hafta duyurulan Xbox bölümündeki işten çıkarmalar ve Activision Blizzard'ın etkisiyle hayatta kalma oyunu Odyssey'nin iptali gibi olumsuz olaylar da gündemde.

Microsoft'un piyasa değerindeki bu önemli artış, şirketin finansal raporlarına olumlu yansıyabilir ancak bu durum, Xbox bölümündeki işten çıkarmaların ve Odyssey oyununun iptalinin yarattığı tepkilere de neden olabilir.

Geçtiğimiz hafta, Microsoft'un Xbox bölümünde gerçekleştirilen işten çıkarmalar, 1.900 kişinin etkilendiği bir süreci içeriyordu. Bu işten çıkarmaların bir sonucu olarak, Activision Blizzard'ın Odyssey adlı oyunu iptal edilmiş ve oyun üzerinde çalışan birçok kişi işten çıkarılmıştı.

Ayrıca, Activision Blizzard'ın topluluk, pazarlama, e-spor ve QA bölümlerinde çalışanlar da işten çıkarmalardan orantısız bir şekilde etkilendi. Bu olumsuz gelişmelerin yanı sıra, Xbox'un bazı birinci parti oyunlarını diğer platformlara taşıyabileceği söylentileri de bulunuyor.

Özellikle MachineGames'in Indiana Jones and the Great Circle ve Hellblade 2 gibi oyunlarının bu durumdan etkilenebileceği ifade ediliyor. Microsoft'un finansal başarısının yanı sıra, bu tür stratejik kararların şirketin oyun endüstrisindeki konumunu nasıl şekillendireceği de merakla bekleniyor.