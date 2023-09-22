EA SPORTS FC Mobile Oynanış Konusunda Fark Yaratacak

Android ve iOS işletim sistemlerine sahip olan mobil cihazlar için geliştirilen EA SPORTS FC Mobile, piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen oyun, mobil platformdaki en iyi futbol deneyimi sunmak için önemli yeniliklerin altına imza attı.

EA SPORTS FC Mobile'ın Oynanış Özellikleri Neler?

Darbe Kontrolleri : İlk kez mobil cihazlar için sunulacak "Güçlü Şut", güçlü "Sert Müdahale" ve "Knock On" özellikleri sayesinde farklı bir oyun deneyimi sunulacak.

: İlk kez mobil cihazlar için sunulacak "Güçlü Şut", güçlü "Sert Müdahale" ve "Knock On" özellikleri sayesinde farklı bir oyun deneyimi sunulacak. Elit Şut Sistemi : Oyunun derinliği ve stratejisi, şut bağlamı, duran toplar ve kale ağı fiziğindeki animasyonlar ile yenilendi.

: Oyunun derinliği ve stratejisi, şut bağlamı, duran toplar ve kale ağı fiziğindeki animasyonlar ile yenilendi. Gerçek Oyuncu Kişiliği : Futbolcular, artırılmış "Özellik Etkisi" ve özgün "Yıldız Oyuncu Koşu Stilleri" ile farklı bir hareket skalasına sahip olacak.

: Futbolcular, artırılmış "Özellik Etkisi" ve özgün "Yıldız Oyuncu Koşu Stilleri" ile farklı bir hareket skalasına sahip olacak. Dinamik Oyun Hızı : Top sürme ve savunma arasında özel bir denge kurulacak. Böylelikle tempo ve top sürmeye yönelik güncellemeler aracılığıyla oynanış kısmı çeşitlendirilecek.

: Top sürme ve savunma arasında özel bir denge kurulacak. Böylelikle tempo ve top sürmeye yönelik güncellemeler aracılığıyla oynanış kısmı çeşitlendirilecek. Dengeleme ve Hata Düzeltmeleri: Beceri hareketi dengeleme, orta ve kafa dengeleme, kaleci yapay zekâsı ve "Yarı Sonu" koşullarında birtakım iyileştirmeler yapıldı.

EA SPORTS FC Mobile Çıkış Tarihi

En iyi futbol oyunları arasında yerini almaya hazırlanan EA SPORTS FC Mobile 26 Eylül 2023 tarihinde Android ve iOS cihazlar için çıkacak. Söz konusu oyun, mevcut kullanıcılar için ücretsiz bir güncelleme olarak sunulacak. Böylelikle oyunun tekrar indirilmesine gerek kalmayacak.

Söz konusu futbol oyununu 26 Eylül tarihinden önce indiren oyuncular, lansman esnasında özel oyun içi oyuncu ögeleri de dahil olmak üzere bazı avantajlardan yararlanarak "FC Mobile Founder" isimli statüye sahip olabilecek.

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