Mobil cihazınızda eşsiz bir futbol deneyimi yaşayacağınız EA Sports FC Mobile APK, yenilenmiş özellikleriyle piyasaya sürülüyor.

Berkcan Aktürk - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

EA Sports FC Mobile APK, mobil FIFA oyunlarının devamı olarak piyasaya sürülmek üzere. Henüz daha beta aşamasında olan EA Sports FC Mobile, FIFA 24'ün Android için bir sürüm olarak çıkış yapacak.

31 Temmuz'dan 31 Ağustos'a kadar beta aşamasında olacak olan EA Sports FC Mobile APK, oyunculara yenilenmiş bir FIFA deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

EA Sports FC Mobile APK İndir

Daha sürükleyici ve otantıik bir futbol deneyimi sunmaya hazırlanan EA Sports FC Mobile, oyunculara daha dinamik bir oynanış sunuyor. Yeniden tanımlanmış oyun hızı ile birlikte, oyunun gelgitleri daha doğal olacak.

Dinamik oynanışın yanı sıra, şu ana kadar ki en gerçekçi şut ve pas deneyimini yaşayacaksınız. Oyuncular yüksek becerilere sahip şut sistemini beta aşamasında test edebilecekler. Aynı zamanda, bu akıllı şutlar için de daha fazla puan kazanabileceksiniz.

Daha keyifli bir deneyim sunan EA Sports FC Mobile, henüz beta aşamasında olduğu için, birçok özelliği ve oynanışı geliştirilmeye devam ediliyor. Oyun bunlarla birlikte, yayın tekrarı kameralarını da gelişmiş bir şekilde siz oyunculara sunacak. Yenilikçi yayın tekrarı, yaptığınız güzel hareketleri size tekrardan yaşama imkanı tanıyacak. Siz de beta aşamasında olan EA Sports FC Mobile APK'yı indirin ve gelişmiş mobil futbol deneyimi yaşayın.

EA Sports FC Mobile APK Özellikleri