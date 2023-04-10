Steam'de Kaçırılmayacak Fırsat: %80'e Varan İndirim!

Steam, yeni bir indirim fırsatı sunarak çok sayıda oyuncunun yüzünü gülümsetti. Popüler dijital oyun mağazasında başlatılan kampanya kapsamında pek çok video oyununun fiyatı düştü. Kampanyaya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde.

Steam İndirim Fırsatı ile Neler Sunuyor?

Struggling: 8,75 TL

LostWinds: 3,60 TL

F1 Manager 22: 65,80 TL

Jurassic World Evolution 2: 23 TL

Planet Zoo: 45,09 TL

Elite Dangerous: 18,74 TL

Planet Coaster: 28 TL

Deliver Us Mars: 105 TL

FAR: Changing Tides: 17,50 TL

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition: 11,20 TL

Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters: 100 TL

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen dijital oyun mağazası Steam'de Frontier Yayıncı İndirimi isimli bir kampanya başladı. 15 Nisan 2023 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında pek çok oyun indirime girdi.

Frontier Developments tarafından geliştirilen ve yayımlanan F1 Manager 2022'nin fiyatı yüzde 80 oranında indirime girerek 329 TL'den 65,80 TL'ye düştü. Uzay oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap eden Deliver Us Mars'ın fiyatı ise 105 TL oldu.

Planet Zoo, Planet Coaster, Jurassic World Evolution ve Elite Dangerous oyunlarının yer aldığı Frontier Big Deal Bundle isimli paketin fiyatı 538,36 TL'den 88,22 TL'ye düştü.

Popüler dijital oyun mağazasında indirime giren oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu kampanya ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.