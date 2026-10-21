Efsane Boks Oyunu Fight Night 15 Yıl Sonra Geri Dönüyor

EA Sports, Fight Night boks serisinin 15 yıllık aranın ardından geri döneceğini resmi olarak duyurdu. Şirket 20 Ekim 2026'da yeni açtığı X hesabından, yıllardır seriyi destekleyen oyunculara seslenen kısa bir mesajla Fight Night'ın döndüğünü söyledi. Duyurunun tamamı tek bir görselden oluşuyor. Eski hafif sıklet tartışmasız şampiyonu Devin Haney de paylaşımı ateş emojisiyle yeniden paylaştı.

EA Sports Fight Night Duyurusunda Neler Var?

21 Ekim 2026 itibarıyla ortada bir fragman bulunmuyor. EA Sports'un paylaştığı tek görselde boş bir ringin üzerinde, spot ışığı altında asılı duran kırmızı boks eldivenleri, "THE FIGHT IS NEVER OVER" (Dövüş hiç bitmez) sloganı ve EA Sports logosu görünüyor. 13 Ekim 2026'da açılan "EA SPORTS Fight Night" hesabının profilinde "Back into the ring" (Yeniden ringe) cümlesi var.

Hesabın profilinde, ABD'nin yaş derecelendirme kurumu ESRB'nin (Entertainment Software Rating Board) oyuna bir derece vermediğini gösteren "Pending" notu da duruyor. Gönderi 21 Ekim 2026 öğlen saatlerinde X'te yaklaşık 4,3 milyon görüntülenmeye ve 96 bin beğeniye ulaştı. EA'nın kendi sitesinde de ayrı bir duyuru metni ya da oyun sayfası bulunmuyor.

Yeni Fight Night Hangi Platformlara Gelecek?

Oyunun tam adı, platformları, çıkış tarihi, geliştirici stüdyosu ve fiyatı açıklanmadı. Oynanışa ve boksör kadrosuna dair bir bilgi de yok. Türkiye'de EA oyunlarının satıldığı PlayStation Store, Xbox Store ve Steam'de oyunun bir sayfası bulunmadığı için Türkiye fiyatı ve Türkçe dil desteği de belli değil.

Shacknews, EA'nın College Football serisinin dönüşünü de 2021'de benzer bir görselle duyurduğunu ve oyunun çıkışının yaklaşık 3 yıl sürdüğünü hatırlatıyor. College Football 25'in fragmanı da 2024'te gelmişti. Push Square de yeni Fight Night'ın çıkışının birkaç yıl alabileceğini tahmin ediyor.

Fight Night Serisi Neden 15 Yıl Ara Verdi?

Fight Night, 2004-2011 arasında 5 oyun çıkardı: Fight Night 2004, Fight Night Round 2, Round 3, Round 4 ve Fight Night Champion. EA Canada'nın geliştirdiği Fight Night Champion, Mart 2011'de PlayStation 3 ve Xbox 360 için piyasaya gelmiş, Champion Mode adlı sinematik hikâye moduyla öne çıkmıştı. ESRB'den Mature (yetişkin) derecesi alan ilk EA Sports oyunu olan yapım, 2018'den beri Xbox'ta geriye uyumlulukla oynanabiliyor.

Fight Night'tan sonra dövüş oyunlarında UFC'ye yönelen EA, 2014-2026 arasında 6 EA Sports UFC oyunu yayımladı. Serinin son oyunu EA Sports UFC 6 Haziran 2026'da çıktı. VGC'ye göre bu tercihte büyük boksörlerin tek tek lisanslanmasının zorluğu ve yüksek lisans ücretleri etkili oldu. UFC ile ise bütün sporcuları kapsayan tek bir anlaşma yapılabiliyordu. Tyson Fury ve Anthony Joshua da EA Sports UFC'de bonus dövüşçü olarak oynanabiliyordu.

Fight Night'ın Dönüşünde Suudi Arabistan'ın Payı Var mı?

EA'nın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Silver Lake ve Affinity Partners'tan oluşan gruba satışı Ağustos 2026'da tamamlandı. Insider Gaming 18 Eylül 2026'da kaynaklarına dayanarak serinin ilk yeniden başlatma planının yaklaşık 1 yıl önce iptal edildiğini ve yeni sahiplerle sıfırdan bir başlangıç yapılabileceğini yazmıştı. Habere göre ilk planda Fight Night, UFC 6'nın ardından gelecekti. Yeni bir başlangıcın da EA'nın satıştan kalan yaklaşık 20 milyar dolarlık borcunu düşürme çabasıyla uyumlu olması gerekiyordu. Duyuru bu haberden yaklaşık 1 ay sonra geldi.

Suudi Arabistan boks dünyasıyla da yakından bağlantılı: VGC'ye göre ülke Zuffa Boxing'i UFC başkanı Dana White ile birlikte yürütüyor, Insider Gaming'e göre The Ring dergisinin de sahibi. Duyuru, EA'nın satışının tamamlanmasından yaklaşık 2,5 ay sonra geldi. EA, yeni oyunun şirketin yeni sahipleriyle bir bağlantısı olup olmadığına dair bir şey söylemedi.

Editörün Yorumu

Eldiven ve tek bir slogandan oluşan bir görselin 4 milyonu aşkın görüntülenme toplaması, 15 yıldır yeni bir Fight Night bekleyen kitlenin ne kadar kalabalık olduğunu anlatıyor. College Football örneğini hatırlayınca yeni oyunu 2027'den önce oynayabileceğimizi sanmıyorum. Fakat bekleyişin karşılığını kadro belirleyecek: EA'yı yıllarca boksa yaklaştırmayan lisans sorunu çözülmediyse, büyük isimler olmadan ringe çıkan bir oyun serinin adını taşımakta zorlanır. Suudi Arabistan'ın The Ring dergisi ve Zuffa Boxing üzerinden boks dünyasındaki ağırlığı, bu sorunu çözmek için EA'nın elindeki en güçlü kart olabilir.