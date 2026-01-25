ABD'li Milletvekilleri, EA'in Araplara Satışı İçin Harekete Geçti!

Battlefield, SPORTS FC ve Mass Effect gibi popüler serileriyle tanınan dünyanın en büyük oyun şirketlerinden Electronic Arts, eylül ayında Suudi Arabistan'a satılması haberleriyle gündeme gelmişti. Şirket bu satışı onaylasa da henüz gerçeklemiş değil. Zira birkaç yıl zaman alması bekleniyor. Fakat gelen son bilgiler, daha da uzun süreceğini gösteriyor. İşte ayrıntılar...

ABD'li Milletvekilleri, EA Satışı İçin İnceleme Talep Etti

Suudi Arabistan’ın varlık fonu olan Public Investment Fund ile Silver Lake ve Affinity Partners’a satılacak EA'in 2027'nin ilk çeyreğinde tamamen devredilmesi bekleniyor. Tabii bu beklenti kısa süre önce yaşanan gelişmeden önceydi.

ABD Kongresi'nde Demokrat Partili milletvekilleri, Federal Ticaret Komisyonu'ndan 55 milyar dolarlık bu satın alımın detaylı şekilde incelenmesini talep etti. Bilmeyenler için bu kurum, ülkedeki tekelleşmeyi önleyen ve serbest piyasanın adil şekilde işlemesinden sorumlu olmasıyla biliniyor.

Yapılan talepte oyun sektörünün zaten istikrarlı olmadığına, bu satışla birlikte durumun daha da kötüleşebileceği, ayrıca satışın pek çok kişinin işten çıkarılmasına sebep olabileceğine dikkat çekildi. Bu nedenle kurumdan bu konuların detaylıca incelenmesi istendi.

Ülkedeki bir sendikanın da desteklediği bu talep Federal Ticaret Komisyonu tarafından kabul edilir ve derin bir inceleme yapılmaya karar verilirse satış süreci uzayabilir. Üstelik kurum satışı mahkemeye taşıyabilir ve bunun sonucunda belirsiz bir süreyle askıya bile alınabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.