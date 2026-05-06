EA Sports UFC 6'nın Fragmanı Yayınlandı! Çıkış Tarihi Netleşti

Electronic Arts'ın uzun bir zamandır beklenen dövüş oyunu UFC 6 için fragman yayınlandı. Bununla birlikte oyunun tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği de netlik kazandı. Şu andan itibaren ön siparişe açık olan oyunun oldukça yüksek bir fiyat etiketi bulunuyor.

EA Sports UFC 6 Nasıl Bir Oyun Olacak?

Electronic Arts'ın yeni oyunu UFC 6, dövüşçülerin gerçek hayattaki hareketlerini ve stillerini doğrudan yansıtmaya odaklanan bir yapım olarak karşımıza çıkacak. Yeni mekanikler sayesinde vuruşların etkisi daha yüksek olacak. Oyuncular rakibe vurduğunda bunun oldukça doğal hissettirdiğini gözlemleyecek. Bu sayede gerçekçilik düzeyi de epey yüksek olacak.

Dövüş oyunları arasında yerini almaya hazırlanan yapım, beraberinde iki yeni mod da getirecek. Hall of Legends ve The Legacy olarak adlandırılan bu modlar, UFC efsanelerinin hikâyelerini deneyimleme ya da küçük dövüşlerle başlayıp muazzam bir kariyer inşa etme fırsatı sunacak. Böylece oyuncular kendilerini gerçekten o dünyanın bir parçası gibi hissedecek.

EA Sports UFC 6 Ne Zaman Çıkacak?

EA Sports UFC 6, 19 Haziran 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyun yeni nesil oyun konsolları yani PlayStation 5 ve Xbox Series X / S üzerinden oynanabilir olacak. Bu yılki oyun kapaklarında iki efsane isim bulunuyor. Standart sürümde Alex Pereira, Ultimate versiyonda ise Max Holloway yer alıyor.

EA Sports UFC 6'nın Fiyatı Ne Kadar?

EA Sports UFC 6 şu an PlayStation ve Xbox mağazaları üzerinden 3 bin 999 TL'ye ön sipariş verilebiliyor. Tabii, bu standart sürüm için geçerli fiyat etiketi. Ultimate sürümünün fiyatı ise her iki platformda da 5 bin 499 TL. İki sürüm arasında 1.500 TL fark bulunuyor. Bu arada standart sürümü ön sipariş verenlerin Koreli Zombi, Miesha Tate ve Leon Edwards'ın görünümünü değiştirme fırsatı elde edeceğini belirtelim.

EA Sports UFC 6'nın Ultimate Sürümü Neler Sunacak?

EA Sports UFC 6'nın Ultimate versiyonu, yeni modlar ve özellikler içerecek olan iki eklenti paketine erişmenizi sağlayacak. Ayrıca Fighter Pass: UFC Legends avantajınız bulunacak. Toplam 8 yeni efsane dövüşçünüz olacak. Randy Couture ve Ken Shamrock'a anında erişebileceksiniz. İleride 6 dövüşçü daha eklenecek.

Ultimate vrsiyonu, 5 özel dövüşçünün (Henry Cejudo, Joanna Jedrzejczyk, Jiri Prochazka, Khalil Rountree ve Jon Jones) görünümünü değiştirmenize imkân tanıyacak. Genel olarak daha yüksek puan ve daha fazla ödül alacaksınız. Rivalry Bundle sayesinde Israel Adesanya) ve Paulo Costa'nın görünümünü değiştirebilecek ve 500 UFC puanı elde edebileceksiniz.

Editörün Yorumu

Dövüş oyunlarını oynamayı seven birisi olarak ben de çoğu oyuncu gibi EA Sports UFC 6'yı merakla bekliyorum. Oyun için belirlenen çıkış tarihinin ise iyi bir strateji olduğu kanaatindeyim. Haziran ayı genellikle spor oyunlarının pek görülmediği bir dönem.

Haziran ayının bu tür oyunları sevenler için daha sakin geçen bir ay olduğu söylenebilir. Bu da UFC 6'nın rakiplerine karşı ciddi avantaja sahip olmasını sağlayacaktır. Öte yandan yaz aylarına doğru başlayacak büyük etkinlikleri de unutmamak gerek. Bu dönemde herkes UFC konuşmaya başlayacağı için oyuna olan ilgi de epey yüksek olacaktır.

Bu arada kapak için seçilen dövüşçülerin epey iyi bir tercih olduğunu söyleyebilirim. Hem Alex Pereira hem Max Holloway dünya genelinde en çok kullanılan dövüşçüler arasında yer alıyor. Bu da UFC 6'nın oyuncuların ilgisini direkt üzerinde toplayacağına işaret ediyor.