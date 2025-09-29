Electronic Arts Resmen Suudi Arabistan'a Satıldı: İşte Dudak Uçuklatan Anlaşmanın Detayları

Electronic Arts, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu’nun (PIF) da içinde bulunduğu bir yatırımcı grubu tarafından 55 milyar dolarlık anlaşmayla satın alınıyor. Bu devralma, oyun dünyasının en büyük özel satın almalarından biri olarak kayıtlara geçti. EA Başkanı ve CEO’su Andrew Wilson görevine devam edecek ve şirketin yönünü belirlemeyi sürdürecek. Anlaşmanın 2027 mali yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

EA 55 Milyar Dolara Yatırımcı Grubuna Satıldı

Satın almayı gerçekleştiren konsorsiyumda PIF’in yanı sıra Silver Lake ve Affinity Partners da yer alıyor. Affinity Partners’ın başındaki Jared Kushner, yani ABD eski Başkanı Donald Trump’ın damadı, EA’yi “dünya çapında vizyona sahip olağanüstü bir şirket” olarak nitelendirdi.

PIF’in ise oyun sektörüne ilgisi uzun süredir biliniyor. Daha önce Nintendo, Take-Two, Capcom ve Ubisoft gibi birçok şirkete yatırım yapmıştı. EA, FIFA serisi gibi spor oyunlarının yanı sıra BioWare’in rol yapma oyunları, The Sims ve yakında çıkacak Battlefield 6 ile tanınıyor.

Wilson, şirketin “eğlence, spor ve teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam edeceğini” belirterek ortaklarla birlikte yeni fırsatlar yaratacaklarının altını çizdi. PIF’in oyun sektöründeki genişleme hamleleri, Suudi Arabistan’ın petrol dışı gelirlerini artırma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Ancak fon, Prens Muhammed bin Salman’ın yönetiminde insan hakları ihlalleriyle de gündeme geliyor. Bu durum, EA’nin gelecekteki yolculuğunun yalnızca ticari değil, aynı zamanda politik ve etik tartışmalarla da anılmasına yol açabilir.