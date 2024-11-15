Para Transferi Yapanlar Dikkat! EFT ve FAST İşlemlerinde Önemli Değişiklik Yapıldı

Banka üzerinden gerçekleştirilen para transferlerinde hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan işlemlerde ek ücret alınıyordu. EFT ve FAST işlemlerine dair bir düzenleme yapılarak önemli bir değişikliğin altına imza atıldı.

EFT ve FAST İşlemlerinde Yeni Dönem Başladı

Merkez Bankası’nın Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklik Resmi Gazete üzerinden yayınlandı. Bu düzenleme ile beraber azami tarifelerin yüzde 50 fazlası oranında ek ücret alınmasına dair uygulama sona erdi.

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamada "Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte artık gün içinde saat 16.00’dan sonra yapılacak EFT ve FAST işlemlerinde normal EFT masrafından daha fazla alınan masraf kesintileri kaldırıldı" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Hafta içi veya hafta sonu herhangi bir saatte yapacağınız EFT, FAST işlemlerinde masraflar artık normal tarife üzerinden belirlenecek."

Bayram, "Ek ücret tarifesinin kaldırılmasının ana sebebi yapılan alışverişlerde ve ticari işlemlerde IBAN’la yapılan ödemeler kapsamında kayıt dışılığın önlenmesidir" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözleri de ekledi:

"Yüksek enflasyonist ortamda kartla yapılan ve banka yoluyla yapılan ödemeler arttığı için ve fatura veya fiş vermeyen, almayanlar da ayrı ayrı yükseltilen cezalarla muhatap olabilecekleri için vatandaşın daha rahat EFT işlemini gerçekleştirmesi için bu düzenleme yapılmış ve masraflar normal seviyelere çekilmiştir. Kayıt dışılığını azaltılması adına olumlu bir düzenleme olduğunu düşünüyorum."

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