Elazığ'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem Oldu! İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı

AFAD, Elazığ'da büyüklüğü 5.0 olan bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Valilik ve Bakanlık açıklama yaptı. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

AFAD, 8 Kasım 2024 saat 17.04'te Elazığ'da büyüklüğü 5.0 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme dair önemli açıklamada bulundu.

Elazığ'da Deprem Meydana Geldi

Elazığ'da 8 Kasım tarihinde deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 5.0 olduğu belirtildi. AFAD'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Büyüklük:5.0 (Mw) Yer: Merkez (Elazığ) Tarih:2024-11-08 Saat: 17:04:00 TSİ Enlem: 38.61944 N Boylam: 39.68667 E Derinlik: 16.22 km"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elazığ’da 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı" dedi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, "Geçmiş olsun Elazığ Elazığ merkezimizde hissedilen deprem ile ilgili alanda araştırmalarımız sürmektedir. Henüz intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır" dedi.

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