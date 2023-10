Elden Ring'in DLC'si Shadow of the Erdtree'nin Çıkış Tarihi Sızdırıldı!

Elden Ring'in beklenen ilk DLC paketi Shadow of the Erdtree, geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Geliştirme aşamasında olduğu söylenen paketin çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi verilmemişti.

Yeni gelen habere göre oyuncuların merakla beklediği Elden Ring'in yeni DLC'si Shadow of the Erdtree'nin çıkış tarihine çok az kaldı. Konuyla ilgili internet üzerinden bir paylaşım yapıldı. İşte haberimizin devamı...

Henüz resmî bir açıklama olmasa da oyunla ilgilenen yakın bir takipçinin paylaşımıyla DLC paketinin çıkış tarihine değinildi. Doğrulanmamış kaynaklardan gelen bilgiye göre Elden Ring Shadow Of The Erdtree DLC'si 5 Şubat 2024'te çıkış yapabilir.

Unverified sources are telling me that Elden Ring DLC is planned to be shown at The Game Awards with a release date of February 5th, 2024.

These sources have shown signs of insight, but nothing concrete. Consider this just a rumor for now. pic.twitter.com/KI1mQIfzMs