Fırsatı Kaçırmayın: ELDEN RING, Steam'de İndirime Girdi!

Geride bıraktığımız 2022 yılında God of War Ragnarök ile büyük rekabete konuk olan ELDEN RING, Steam'de indirime girdi.

2022 yılında Yılın Oyunu Ödülü'nü kazanmayı başaran ELDEN RING, uzunca bir aradan sonra Steam'de indirimde.

FromSoftware, neredeyse her platformda oyunlarını pek indirime sokmayı tercih etmeyen bir şirket. Bu nedenle şirketin oyunları indirime girdiğinde büyük rağbet görüyor.

ELDEN RING, %34 İndirimle 659,34 TL

Özellikle de ülkemizdeki artan döviz kurları da devamlı olarak oyun fiyatlarının zamlanmasına yol açtığından, bu indirim oldukça önemli.

ELDEN RING'in fiyatı %34'lük indirim sonrası 999,00 TL'den 659,34 TL'ye düşmüş durumda. Aynı indirim oranıyla Deluxe sürümünün de 1.299,00 TL'den 857,34 TL'ye düştüğünü görebiliyoruz.

Peki siz daha önce ELDEN RING oynadınız mı? Oynamadıysanız bu indirimde almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.