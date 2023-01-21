Electronic Arts Oyunları İçin Kampanya Başladı: %90'a Varan İndirim!

Steam, Electronic Arts oyunları için bir indirim kampanyası başlattı. Popüler oyun şirketi için özel olarak başlatılan kampanyayla beraber çok sayıda video oyunu indirime girdi. Kampanyaya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

İndirime Giren Electronic Arts Oyunları Listesi

Star Wars Battlefront II: 33,59 TL

Need for Speed Unbound: 599,99 TL

A Way Out: 39,80 TL

It Takes Two: 147,99 TL

Battlefield V Definitive Edition: 49,99 TL

Battlefield 2042: 197,99 TL

Battlefield 1 Revolution: 55,99 TL

Battlefield 4 Premium Edition: 55,99 TL

F1 22: 179,99 TL

Star Wars Jedi: Fallen Order: 33,59 TL

GRID Legends: 119,99 TL

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital oyun mağazası Steam, video oyunları için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Dijital oyun mağazası tarafından başlatılan kampanyada Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlendiği çok başarılı video oyunları yer alıyor.

Bazı oyunlar yüzde 90 oranında indirime girerken bazı oyunlar ise yüzde 88 oranında indirime girdi. Kampanya 2 Şubat tarihinde sona erecek. Battlefield V Definitive Edition'ın fiyatı yüzde 90 oranında indirime girerek 49,99 TL'ye düştü.

Criterion Games tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayımlanan Need for Speed Unbound'un fiyatı yüzde 50 oranında indirime girdi. 2022 yılının aralık ayında piyasaya sürülen yarış oyunu, kampanya kapsamında 1.199,99 TL'den 599,99 TL'ye düştü.