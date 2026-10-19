Elon Musk, 72 Milyon Çocuğa SpaceX Hissesi Dağıtacak

Elon Musk, 19 Ekim 2026 sabahı X'te paylaştığı 2 cümlelik gönderide gelecek yıl ABD'deki her çocuğa kendi payından 1 SpaceX hissesi vereceğini yazdı. Musk bunun pek çok adımın ilki olacağını da ekledi. Bu vaat, Anthropic'in hisselerinin bir bölümünü kamu yararına çalışan bir fona ayırma kararının ardından geldi.

Musk Gönderisinde Tam Olarak Ne Yazdı?

Musk'ın Türkiye saatiyle 10.52'de X uygulaması üzerinden paylaştığı gönderinin Türkçesi şöyle: "Gelecek yıl, SpaceX hisselerimden birini Amerika'daki her çocuğa vereceğim. Bu, pek çok adımın ilki olacak." Gönderideki "hisselerimden biri" ifadesi, dağıtımın piyasadan alınacak hisselerle değil Musk'ın kendi payıyla yapılacağını anlatıyor. Musk vaadini bir etkinlikte ya da röportajda dile getirmedi; elimizdeki tek metin bu gönderi.

Gönderiyi tetikleyen gelişme bir gün önce yaşandı. Mayısta şirket değeri açıklanan Anthropic, 18 Ekim 2026 akşamı hisselerinin bir bölümünü tamamı kendisine ait ve bütünüyle kamu yararına ayrılan yeni bir fona aktaracağını duyurdu. Public Benefit Fund adını taşıyan fon, şirket hisselerinin yüzde 5'iyle başlayacak. Musk aynı gece bu duyuruya "Hisseleri doğrudan halka vermenizi öneririm" diye yanıt verdi, ertesi sabah da kendi vaadini paylaştı.

Musk'ın Vaadinin Maliyeti Ne Kadar?

ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun 2025 yılı ortasına ait tahmini, ülkedeki 18 yaş altı nüfusu 72.021.348 olarak veriyor. SpaceX hissesi 16 Ekim 2026 cuma günü 146,03 dolardan kapandı ve bu fiyatla vaadin toplam değeri yaklaşık 10,5 milyar dolara ulaşıyor. Bu da güncel kur ile birlikte yaklaşık 520 milyar TL'ye denk geliyor. Çocuk başına düşen tek hissenin değeri 7 bin 221 TL.

Uluslararası basında çocuk sayısını yaklaşık 73 milyon, maliyeti 10,7 milyar dolar olarak veren haberler de bulunuyor. Bu haberdeki hesap, Nüfus Sayım Bürosu'nun en güncel resmi tahmini olan 72 milyonu esas alıyor; buna göre maliyet yaklaşık 10,5 milyar dolar. Hisseler 135 dolarlık halka arz fiyatından hesaplansaydı toplam tutar 9,7 milyar dolar olurdu. Musk'ın gönderisinden sonra SpaceX hissesi pazartesi sabahı işlem öncesinde yüzde 1 civarında yükseldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) ağustosta verilen bildirime dayanan Anadolu Ajansı'na göre Musk, hak edilmemiş ödüller dahil yaklaşık 6,4 milyar SpaceX hissesine sahip. Fortune da aynı hisse sayısını vererek Musk'ın oyların yaklaşık yüzde 82'sini elinde tuttuğunu yazıyor. Bu hesapla 72 milyon hisse, Musk'ın payının yaklaşık yüzde 1,1'ine karşılık geliyor. Musk'ın şirketteki yüzde payı için kaynaklar yüzde 38 ile yüzde 48,4 arasında farklı rakamlar veriyor.

Hisseler Çocuklara Nasıl Dağıtılacak?

Musk dağıtımın 2027'nin hangi döneminde yapılacağını, yaş sınırını, vatandaşlık ya da ikamet gibi hangi koşulların aranacağını açıklamadı. Hisselerin hangi hesaba ya da kuruma aktarılacağı ve vergi durumu da belli değil. Gönderi "çocuk" kelimesini kullanıyor; bazı haberlerdeki "18 yaş altı" sınırı Musk'ın sözü değil, basının yorumu. Pazartesi öğleden sonrasına kadar SpaceX, ABD Hazinesi ya da SEC tarafında resmi bir bildirim de bulunmuyor.

Çocuklara yönelik bağışlarda ABD'deki en yakın örnek, Temmuz 2026'da açılan Trump hesapları. Hazine bu hesaplara 2025 ile 2028 arasında doğan ABD vatandaşı çocuklar için 1.000 dolar yatırıyor ve hesaplar Sosyal Güvenlik Numarası bulunan 18 yaş altı çocuklara açık. Musk gönderisinde bu hesaplardan söz etmedi. Hesaplar geniş piyasa endeksini izleyen düşük maliyetli fonlara yatırım yapabildiği için tek bir şirketin hissesini nasıl tutacakları da belirsiz.

Bu hesaplar için daha önce bağış sözü verenler de var. SpaceX'in başkanı Gwynne Shotwell, temmuzda eşiyle birlikte kendi hisselerinden yaklaşık 2 milyon çocuğun Trump hesabına birer SpaceX hissesi bağışlayacağını açıklamıştı. Michael ve Susan Dell çifti de 25 milyon çocuğa 250'şer dolar dağıtacak 6,25 milyar dolarlık bir bağış sözü vermişti. ABD Başkanı Donald Trump, temmuz başında ABD'li haber kanalı CNBC'ye verdiği röportajda Musk'ın da hisse bağışlamasını beklediğini söylemişti.

Musk Hisselerini Hemen Devredebilir mi?

SpaceX 12 Haziran 2026'da Nasdaq'ta SPCX hisse koduyla işlem görmeye başladı ve 135 dolarlık fiyatla yaptığı halka arz, ek satışlarla birlikte yaklaşık 86 milyar dolarla tarihin en büyüğü oldu. Tamindir de halka arzın ertesi günü dünyanın ilk trilyonerinin belli olduğunu yazmıştı. Musk, halka arz sözleşmesine göre bu tarihten sonraki 366 gün boyunca hisse satamıyor ve sözleşmede erken serbest bırakma hükmü yok.

Bu süre halka arz tarihinden sayıldığında Haziran 2027 civarında doluyor. Satış yasağının bağış ya da hediye yoluyla yapılacak devirleri kapsayıp kapsamadığı ise kamuya açık kaynaklarda yazmıyor, "gelecek yıl" vaadinin bu takvimle nasıl örtüşeceği de bilinmiyor. Musk'ın gönderisi açıkça "Amerika'daki her çocuk" dediği için vaat Türkiye'deki çocukları kapsamıyor. Yurt dışında yaşayan ABD vatandaşı çocukların ya da ABD'de yaşayan yabancı uyruklu çocukların durumu da belli değil.

Editörün Yorumu

Shotwell'in temmuzdaki bağışını hatırlayınca bu söz bana fazlasıyla aceleci geliyor: o gün hissenin hangi çocuklara, hangi hesap üzerinden gideceği belliydi. Musk 36 kat kalabalık bir kitleye 2 cümleyle söz verdi. Parası yeterli, bunda kuşku yok. Ama 72 milyon küçük ortağı kayda geçirecek bir altyapı kurulmadan bu cümleyi bir taahhütten çok Anthropic'le kamuoyu önünde girdiği tartışmanın bir hamlesi olarak görüyorum.