Dünyanın İlk Trilyoneri Belli Oldu! Bu Paraya Neler Alınır?

1971 doğumlu bir teknoloji girişimcisi, dünyanın ilk trilyoneri oldu. Bir süredir gerçekleşmesi beklenen işlemlerin başlaması ile hisselerinin değeri yükselen iş insanı, kendinden sonra gelen dünyanın en zengin iki insanının varlığının toplamından bile daha yüksek bir varlığa sahip hâle geldi.

Dünyanın İlk Trilyoneri Kim Oldu?

Dünyanın ilk trilyoneri, Elon Musk oldu. SpaceX'in Nasdaq borsasında hisse başına 150 dolardan işlem görmeye başlaması ile Musk'ın servetine sadece bir günde 180 milyardan fazla dolar eklendi. Bununla birlikte Musk'ın SpaceX'teki hisselerinin değeri 766 milyar doların üzerine çıktı. Tesla'daki 280 milyar dolarlık hisselerini de göz önüne alırsak Elon Musk'ın toplam serveti artık yaklaşık 1,05 trilyon dolara denk geliyor.

Musk, ilk olarak 2012 yılında 2,4 milyar dolar ile milyarder olmuştu. 2019 yılında 20 milyar dolara ulaşan bu değer, son 6 yılda yaklaşık 10 kat büyüme gördü. Bununla beraber Jeff Bezos, Bill Gates gibi isimlerin geçmişteki konumunu da oldukça geride bırakmayı başardı.

Elon Musk Nasıl Trilyoner Oldu?

Elon Musk, dünyanın ilk trilyoneri olana kadar çok farklı aşamalardan geçti. Doksanlı yıllardan bu yana birçok önemli girişim hayata geçiren iş insanı Musk için asıl dönüm noktası 2000'li yıllarda gerçekleşti. Asıl çıkış noktası 2002 yılında kurulan SpaceX'ti. Uzay araştırmalarına odaklanan bu şirket, ilk birkaç roket denemesinde başarısız olduktan sonra dördüncü denemede başarı elde etti ve NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) ile büyük anlaşmaların altına imza attı.

Diğer yandan 2003 yılında kurulan Tesla'yı da unutmamak gerekiyor. Elektrikli arça üretimine çok uzun yıllar önce başladı. Ciddi bir risk aldı, her iki şirkete de büyük bir yatırım yaptı. 2010'lar ageldiğimizde ise girdiği birçok sektörde öne çıkan isim oldu. Giderek artan başarılarını sürdürmek üzere birçok yatırım daha yaptı. Neuralink ve X (eski adıyla Twitter) de bunların son örnekleri arasında yer aldı.

Tüm bu örneklere baktığımızda Musk'ın başarısının temel sebeplerinin başında aslında girişimden girişime atlaması olduğunu görüyoruz. Öyle ki bir girişimden kazandığı paraları hayata geçirmeyi planladığı diğer fikirler için değerlendirdi. Tabii, bu biraz da Musk'ın becerileri sayesinde oldu. Risk almak her zaman tek başına yeterli olmuyor ki şimdiye kadar zaten bunun birçok örneğini gördük.

Elon Musk'ın Parası ile Neler Satın Alınabilir?

9,5 milyar dolar ile dünyanın en değerli futbol kulübü konumundaki Real Madrid gibi 110 futbol kulübü alabilir.

Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi eseri, açık artırmada 450,3 milyon dolara satılmıştı. Musk, bu tablodan 2 bin 331 adet edinebilir.

Tanesi yaklaşık 450 milyon dolar olan dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'den 2 bin 333 adet satın alabilir.

Elon Musk'ın 1,05 trilyon dolarlık servetini harcamakla bitirmek mümkün değil ancak fikir vermesi adına birkaç örnek verebiliriz. Bugün Musk'ın yerinde olsaydınız ve tek amacınız tüm bu parayı bitirmek olsaydı yukarıda yer alan satın alımları ve yatırımları yaparak tüm servetinizi tüketebilirdiniz.

Editörün Yorumu

Elon Musk, bir günde trilyoner olmadı. Açıkçası buraya gelene kadar çok zorlu süreçlerden geçtiğini düşünüyorum. Öyle ki sadece başarılı bir girişimle sınırlı kalmadı. Sürekli olarak yeni fikirler hayata geçirdi ve sonuç olarak bu noktaya geldi. Bugün bile yapay zeka şirketi xAI gibi bulunduğumuz çağa uygun yatırımlar yapıyor. Bu da onun neden bu kadar başarılı olduğunun önemli bir göstergelerinden biri.