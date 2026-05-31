Dünyanın En Değerli Yapay Zekâ Şirketi Artık OpenAI Değil! Lider Değişti

Son yıllarda yapay zekâ araçlarının giderek yaygınlaşmasıyla birlikte bu alandaki şirketler arasındaki rekabet de ciddi şekilde kızıştı. Şirketler, öne geçebilmek için sürekli yeni gelişmeler duyururken aynı zamanda değerlerini artırmak için yatırımcı ilgisini çekmeye çalışıyor. Bu rekabet ortamında kısa süre önce dikkat çeken önemli bir gelişme yaşandı. Popüler sohbet botu Claude'un geliştiricisi olmasıyla bilinen Anthropic, şirket değeri açısından ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ı resmen geride bıraktı. Peki Anthropic'in değeri ne kadar oldu?

Anthropic'in Şirket Değeri Ne Kadar?

Anthropic, son yatırım turuyla teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şirketin değerlemesi aldığı yeni yatırımın ardından 965 milyar dolara (44,2 trilyon TL) yükseldi. Yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği şirket, böylece en büyük rakibi OpenAI'ı da geride bırakmış oldu.

OpenAI'ın mart ayında yaptığı açıklamaya göre şirketin değerlemesi 852 milyar dolar (39,02 trilyon TL) seviyesindeydi. Bu verilere göre Anthropic, kâğıt üzerinde OpenAI'ı geçerek dünyanın en değerli yapay zekâ şirketi konumuna yükseldi. Ancak OpenAI'ın son değerleme açıklamasının mart ayında yapılmış olması nedeniyle şirketin güncel değerinin değişmiş olabileceğini de söyleyelim. Yine de mevcut veriler, Anthropic'in önde olduğunu gösteriyor.

Anthropic Neden Bu Kadar Değerli Hale Geldi?

2021 yılında kurulan Anthropic'in son birkaç ayda değerini ciddi ölçüde artırmasının arkasında kurumsal müşterilerden elde ettiği gelirlerde yaşanan hızlı artış yatıyor. Şirket, Claude'u işletmelerin iş süreçlerine entegre edebileceği bir yapay zekâ platformu olarak sunuyor.

Ayrıca özellikle son dönemlerde Claude'un yazılım geliştirme süreçlerinde daha yaygın kullanılmaya başlanması ve geliştiriciler arasında popülerlik kazanması da Anthropic'in büyümesini hızlandıran önemli faktörler arasında gösteriliyor. Bu gelişmeler de şirketi yatırımcıların gözünde öne çıkardı.

Editörün Yorumu

Bir yazılım geliştiricisi olarak Anthropic'in OpenAI'ı geride bırakarak en değerli yapay zekâ şirketi hâline gelmesine pek şaşırmadım. Sektörün içinden biri olarak Claude'un son dönemlerde ciddi bir yükseliş yakaladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle yazılım geliştirme tarafında birçok geliştirici, Claude'un OpenAI'ın GPT modellerine kıyasla daha mantıklı sonuçlar verdiğini düşünüyor. Bu da Anthropic'i öne çıkarıyor.