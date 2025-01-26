Elon Musk'ın Uzaya Gönderdiği Tesla Roadster, Son Hızla Dünya'ya Geri Geliyor!

Bir grup uzay araştırmacısı, geçtiğimiz haftalarda Dünya'ya tehlikeli bir şekilde yaklaşan yeni bir asteroitin keşfedildiğini duyurdu. Söz konusu göktaşının son hızla dünyaya ilerlediği ve yeryüzüne çarpması durumunda önemli kayıplara yol açabileceği vurgulanıyordu. Bugün ise bu astroidin meğerse üstü açık bir otomobil olduğu ortaya çıktı.

Hatırlarsanız, Elon Musk bundan 7 yıl önce sahibi olduğu Tesla'yı dünyaya tanıtmak adına Tesla Roadster isimli bir otomobili uzaya fırlatmıştı. Şimdiyse bu araç, kendisini bir astroid zanneden gökbilimciler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Tesla Roadster, Boomerang Gibi Dünya'ya Geri Dönüyor

Harvard Üniversite'sinden bilim insanları, Ocak ayının ilk günlerinde Dünya'mıza hızla yaklaşan yeni bir astroid keşfetti. 2 Ocak tarihinde tescillenen bu astroide 2018 CN41 ismi verilirken, daha sonrasında yapısının bir uzay taşına daha çok benzediği aktarıldı. Ancak konu hakkında yapılan araştırmalar sonucunda bu cismin Tesla imzalı bir otomobil olduğu ortaya çıktı.

2018 yılında bir reklam kampanyası kapsamında Elon Musk yönetimindeki Tesla tarafından uzaya fırlatılan Roadster modelinin, tıpkı bir boomerang gibi Dünya'ya geri döndüğü öğrenildi. Araştırmacılar, aracın gezegenimizden 150 bin mil uzakta olduğu ve son hızla yaklaştığını bildiriyor.

Öte yandan pek çok gökbilimci, astroid araştırmalarını sekteye uğratan Tesla Roadster aracı için Elon Musk'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Ayrıca, bilim insanları bu tür cisimlerin hız kazanarak Dünya'ya çarpması sonucu ciddi kayıplara neden olabileceği konusunda şirketleri uyardı.

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